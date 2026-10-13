Công an Đà Nẵng liên tiếp bắt các đối tượng truy nã quốc tế

Ngày 13/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế cho lực lượng cảnh sát các nước liên quan, bảo đảm đúng quy định, an toàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các phường rà soát địa bàn, xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp bàn giao 4 đối tượng cho cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mông Cổ. Ảnh: CA

Cụ thể, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990).

Theo thông tin xác minh ban đầu, Oh Kihoon và Lee Jongmin bị truy nã về hành vi lừa đảo theo pháp luật nước này. An Heejin bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc. Qua làm việc, cả 3 đối tượng đều thừa nhận là người bị truy nã quốc tế theo thông tin phía Hàn Quốc cung cấp.

Tiếp đó, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường bắt giữ an toàn Erdenemunkh Barkhas (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ). Đối tượng này bị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ về hành vi lừa đảo.

Qua xác minh, Erdenemunkh Barkhas nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 10/2025, từng lưu trú tại TPHCM trước khi đến Đà Nẵng. Đối tượng đăng ký lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn phường Hòa Cường từ ngày 1/10 đến 15/10/2026. Khi bị bắt giữ, người này thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo thông tin của Interpol.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc cho phía Cảnh sát Hàn Quốc và đối tượng quốc tịch Mông Cổ cho phía Cảnh sát Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao thành công 4 đối tượng truy nã quốc tế thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an thành phố với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn việc lợi dụng địa bàn Việt Nam để lẩn trốn, né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bàn giao 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Ngày 13/10, Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, đã hoàn tất và bàn giao 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lưu trú trên địa bàn phường Hải Châu cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 18/6, qua kiểm tra, quản lý cư trú người nước ngoài, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 4 công dân Trung Quốc lưu trú trên địa bàn phường Hải Châu có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến quá trình nhập cảnh, cư trú của những người này. Danh tính 4 công dân được xác định gồm: Zhang BaoJun (1993), Li Jun (1980), Zhang He (1989) và Li Xiao Dong (1997), đều mang quốc tịch Trung Quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 4 công dân trên cho cơ quan chức năng Trung Quốc.