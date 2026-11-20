Công an Đà Nẵng khởi tố đối tượng thuê 22 xe mô-tô rồi mang đi cầm cố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, bằng thủ đoạn thuê xe mô - tô tự lái rồi mang đi cầm cố, Giang Thị Quỳnh Anh đã thuê tổng cộng 22 xe của một cơ sở cho thuê xe trên địa bàn.

Do nợ tiền nhiều người, đối tượng nảy sinh ý định thuê xe mô - tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện, đối tượng liên hệ chủ cơ sở cho thuê xe mô - tô tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng Quỳnh Anh, nạn nhân đã đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách.

Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận, tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 đến 28/10, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe mô - tô.

Sau khi nhận xe, đối tượng này tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, đối tượng đưa thông tin xe là tài sản của gia đình, của chị hoặc em gái; đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để đề nghị người khác nhận xe làm tin.

Từ đó, đối tượng mang các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe. Khi đến hạn trả xe đối tượng đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và biết các phương tiện đã được giao cho người khác nên trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe mô - tô.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và người bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: các cá nhân, tổ chức từng cho Giang Thị Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản chưa thu hồi được, cũng như những người đã nhận cầm cố, mua bán, cất giữ số phương tiện này cần chủ động liên hệ, cung cấp thông tin để phối hợp giải quyết