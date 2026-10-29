Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Công an thi hành các quyết định đối với ông Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, đối tượng bị bắt giam là Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, ông Tư là Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân. Mặc dù trung tâm chỉ được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho thiếu nhi (không được phép dạy chương trình phổ thông và liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài) nhưng ông Tư đã tự tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông mang danh “Prinberk Academy”.

Khóa học hướng đến học sinh từ 5 đến 16 tuổi, học 5 ngày/tuần (mỗi ngày 2 buổi) với mức học phí từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của trung tâm; đồng thời đưa thông tin sai sự thật về Prinberk Academy để tạo lòng tin.

Từ những thông tin lừa đảo này, nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học tại các trường phổ thông chính quy để chuyển sang học tại trung tâm.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động cung cấp thông tin.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc qua điều tra viên Lê Kim Thành Công (số điện thoại: 0938.327.594). Trong thời hạn điều tra, nếu không có cá nhân nào đến trình báo, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.