Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng bằng chiêu đầu tư vàng, mua bán sim đẹp

Quá trình điều tra xác định, Thưởng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thông tin gian dối về nhu cầu vay tiền, đầu tư tài chính và kinh doanh sim số đẹp để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Thưởng quen biết một người tên là N.T.H. thông qua mạng xã hội Tinder. Từ đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản tiền khác nhau. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ. Đến cuối tháng 4-2025, số tiền còn nợ là 328 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (giữa)

Từ đầu tháng 5-2025, Thưởng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm ăn để vay tiền của bà H., trong khi mục đích thực tế là đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình.

Ngày 31-5-2025, khi tiếp tục vay tiền, Thưởng ký giấy đặt cọc đất theo yêu cầu của bà H. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất được đề cập trong giấy tờ này đã được bán từ năm 2018.

Trong tháng 6 và tháng 7-2025, Thưởng tiếp tục lấy lý do cần tiền chuộc căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay tiền của bà H., nhưng thực tế sử dụng tiền để đầu tư trên sàn Forex

Đáng chú ý, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8-2025, Thưởng đưa ra thông tin về việc kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến. Thưởng đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho bà H.T.K.N., một đồng nghiệp cũ của Thưởng, với lý do thanh toán tiền mua sim.

Tin tưởng vào thông tin Thưởng cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho bà N., với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong số 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán. Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng; số tiền hơn 1,312 tỷ đồng còn lại chưa được hoàn trả.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm đến cuối tháng 8-2025, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà H để đầu tư vàng trên sàn Forex, sau đó thua lỗ và không còn khả năng hoàn trả.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh toàn diện vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả; những người có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi của Thưởng chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Nguyễn Xuân Thanh (0942082828)

Công Khanh