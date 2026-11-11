Công an Đà Nẵng huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó mưa lớn, sơ tán 137 người dân

Lực lượng Công an Trà My giúp người dân di dời tài sản khỏi nơi ngập lụt.

Theo báo cáo của Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, tính đến 7 giờ ngày 11-11, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc chế độ trực ứng phó mưa lớn, với hơn 2.155 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó có 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng tham gia còn có 1.740 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 1.676 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã.

Qua rà soát, kiểm tra 796 khu vực, vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, cây đổ, lực lượng Công an đã tổ chức chốt chặn, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại 3 vị trí bị ngập lụt ở Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc và Tây Giang; ghi nhận 27 vị trí sạt lở, 54 vị trí cây đổ và 2 khu vực bị cô lập do ngập lụt, sạt lở tại Trà Giáp và Tây Giang.

Một điểm sạt lở trên địa bàn Nam Trà My.

Đáng chú ý, tại xã Nam Trà My, mưa lớn kéo dài làm phát sinh 7 điểm sạt lở tại một số tuyến đường, khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình này, Công an xã đã khẩn trương rà soát các tuyến, địa bàn xung yếu; xác định những vị trí đất đá sạt xuống lòng đường và khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở để triển khai biện pháp cảnh báo.

Tại các điểm sạt lở và vị trí có nguy cơ cao, lực lượng Công an xã tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhắc nhở người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình tại các điểm xung yếu để kịp thời tham mưu phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng Công an Nam Trà My triển khai chốt chặn nơi bị sạt lở.

Cùng với công tác cảnh báo, chốt chặn, Công an các xã đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức sơ tán 34 hộ với 137 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Trong đó, Trà Leng sơ tán 21 hộ/86 nhân khẩu; Nam Trà My 8 hộ/40 nhân khẩu; Phước Thành 3 hộ/11 nhân khẩu và Trà Vân 2 hộ.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động rà soát các khu vực nguy hiểm, kịp thời triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ sơ tán người dân. Đồng thời, tăng cường chốt chặn tại các điểm ngập sâu, sạt lở, cây đổ, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.