Khoảng 10h30 ngày 17/11, khi nhận được thông tin bệnh nhi ALăng Hải Quan (8 tuổi, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) đang điều trị tại Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng bị tụt tiểu cầu, xuất huyết liên tục, không thể cầm máu, Thiếu tá Đặng Quốc Bảo, cán bộ Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, lập tức có mặt tại bệnh viện, tình nguyện hiến khẩn cấp một đơn vị tiểu cầu để hỗ trợ quá trình điều trị cho cháu.

Thiếu tá Đặng Quốc Bảo tham gia hiến tiểu cầu cứu người

Nhờ được bổ sung tiểu cầu kịp thời, đến trưa cùng ngày, bệnh nhi ALăng Hải Quan đã được truyền đơn vị tiểu cầu do Thiếu tá Đặng Quốc Bảo hiến tặng, qua cơn nguy kịch.

Đây không phải lần đầu Thiếu tá Đặng Quốc Bảo tham gia hiến tiểu cầu cứu người. Trước đó, anh đã nhiều lần tình nguyện hiến tiểu cầu, kịp thời hỗ trợ các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2023, anh được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu cứu người.

Ít ai biết, trước khi được Thiếu tá Đặng Quốc Bảo hiến tiểu cầu như vừa kể, bệnh nhi ALăng Hải Quan từng được Thiếu tá Phạm Văn Hà, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, hiến tiểu cầu, giúp vượt qua cơn nguy kịch vào tháng 4/2026.

Từ nghĩa cử ấy, Thiếu tá Phạm Văn Hà tiếp tục bền bỉ với hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người, sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ những trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp, trong đó có cả những bệnh nhân ngoài địa bàn mình phụ trách.

Thiếu tá Phạm Văn Hà, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Hòa Tiến đã 30 lần tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người.(ảnh CA ĐN)

Ngày 17/8/2026, qua thông tin từ Câu lạc bộ Máu nóng Hiểu và Thương về trường hợp cháu Lê Gia Kiệt (29 tháng tuổi, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) mắc ung thư máu, cần khẩn cấp tiểu cầu nhóm B+ để cấp cứu, Thiếu tá Phạm Văn Hà lập tức đến bệnh viện, tình nguyện hiến một đơn vị tiểu cầu cùng nhóm máu. Không chỉ kịp thời trao đi nguồn tiểu cầu quý giá, khi biết gia đình cháu Kiệt còn nhiều khó khăn, đồng chí Hà còn tặng quà, hỗ trợ kinh phí, động viên người thân của cháu có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn gian nan.

Đến nay, Thiếu tá Phạm Văn Hà đã 30 lần tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người và được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. Trong công tác, đồng chí còn được đồng nghiệp và Nhân dân ghi nhận bởi tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi, tận tụy, hết lòng vì công việc.

Tinh thần sẵn sàng sẻ chia vì sự sống của người bệnh không chỉ được thể hiện ở lực lượng Công an cơ sở mà còn lan tỏa trong các đơn vị nghiệp vụ. Sáng 6/7/2026, nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền tiểu cầu khẩn cấp, Đại úy Phạm Văn Thắng, cán bộ Công an xã Chiên Đàn lập tức có mặt tại bệnh viện để tình nguyện hiến tiểu cầu.

Đại úy Phạm Văn Thắng cán bộ Công an xã Chiên Đàn tại bệnh viện để tình nguyện hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch do gặp tai nạn.

Khác với hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu đòi hỏi người hiến phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sức khỏe, đồng thời trải qua quy trình gạn tách bằng máy trong thời gian kéo dài. Suốt hơn 3 giờ đồng hồ, Đại úy Phạm Văn Thắng kiên trì thực hiện quy trình hiến tiểu cầu với mong muốn góp phần duy trì sự sống cho bệnh nhân. Sự có mặt kịp thời của đồng chí đã bổ sung nguồn tiểu cầu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trong thời khắc nguy cấp.

Cũng với tinh thần ấy, chiều 13/7/2026, nhận tin một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng nguy kịch, cần tiểu cầu khẩn cấp để phẫu thuật, Đại úy Nguyễn Đình Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tình nguyện hiến tiểu cầu.

Hiến tiểu cầu đòi hỏi quy trình gạn tách kéo dài và tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe. Dù vậy, với tinh thần "vì nhân dân phục vụ" luôn thường trực trong tim, Đại úy Nguyễn Đình Tuấn chỉ mong sao dòng máu của mình cùng góp phần giúp bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch.

Mỗi đơn vị tiểu cầu trao đi đúng lúc là thêm một cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và cụ thể hóa nội dung “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của các cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng. Mà minh chứng rõ nét cho hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam “Bản lĩnh, nhân ái vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.