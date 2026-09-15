Công an Đà Nẵng diễn tập giải cứu 24 người mắc kẹt, lật xuồng trong mưa bão

Lực lượng chức năng diễn tập ứng cứu người bị nạn trong mưa bão.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ xử lý tình huống mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất và thiên tai tại khu vực hồ Quốc Thành (đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân).

Theo tình huống giả định đặt ra, do ảnh hưởng của bão lũ kéo dài, lượng mưa trên địa bàn vượt ngưỡng 300mm khiến nhiều khu vực ngập sâu, các hồ đập thủy lợi xả tràn. Nước lũ quét dâng nhanh làm khoảng 10 người dân hạ lưu bị cô lập, dòng nước chảy xiết khiến xuồng máy và ca-nô không thể tiếp cận.

Cảnh sát PCCC và CNCH diễn tập đu dây ra khu vực giữa hồ để cứu người bị nạn.

Trong quá trình di chuyển người dân ra nơi an toàn bằng 2 xuồng composite của lực lượng dân sự, khi cách bờ 100m thì bị sóng đánh lật làm 14 người bị nước cuốn trôi (trong đó có 2 người không mặc áo phao), rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động các phương tiện chuyên dụng, xe chỉ huy, xe cứu thương cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu. Lực lượng chức năng bắn dây mồi thiết lập hệ thống ròng rọc vượt sông đưa người cô lập vào bờ; đồng thời điều động xuồng 15HP và lực lượng lặn chuyên dụng cứu nạn nhân bị lật xuồng, hô hấp nhân tạo và tìm kiếm người bị chìm mất tích.

Trung tá Lê Văn Lưu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời tiết mùa mưa bão khắc nghiệt tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và tính mạng của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều động xuồng 15HP và lực lượng lặn chuyên dụng cứu các nạn nhân bị lật xuồng.

"Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó của từng cán bộ, chiến sĩ, rèn luyện kỹ năng cứu người và xử lý tình huống ở các môi trường nguy hiểm, đặc biệt là khi nước chảy xiết, các khu vực bị cô lập. Hai tình huống giả định hôm nay rất sát với thực tế mà lực lượng thường xuyên gặp phải khi làm nhiệm vụ", Trung tá Lê Văn Lưu nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã chủ động rà soát lại toàn bộ phương tiện hiện có, tổ chức kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các trang thiết bị, đảm bảo lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trong tháng 9, các Đội chữa cháy và CNCH Khu vực trên địa bàn thành phố cũng phối hợp với UBND cấp xã tổ chức diễn tập xử lý các tình huống sạt lở đất đá, tai nạn giao thông nhằm chủ động ứng phó trước mọi diễn biến khẩn cấp của thiên tai.