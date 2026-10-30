Công an Đà Nẵng đề nghị phụ huynh tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân phối hợp cung cấp thông tin

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư, trú tại số 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, Đà Nẵng làm giám đốc. Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông và liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với ông Trương Văn Thiên Tư (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Tư đã tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi. Học sinh học 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều với mức học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Để thu hút phụ huynh, ông Tư bị xác định đã sử dụng nhiều thông tin gian dối, che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật, thổi phồng về chương trình Prinberk Academy nhằm tạo lòng tin. Từ đó, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường phổ thông để chuyển sang theo học chương trình này tại Trung tâm, dẫn đến vi phạm các quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ những cá nhân, tổ chức có liên quan và quyền lợi của các phụ huynh trong vụ việc. Vì vậy, việc chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ học phí và các giao dịch liên quan sẽ góp phần phục vụ quá trình xác minh, giải quyết vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị các phụ huynh có con từng theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân phối hợp cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật.