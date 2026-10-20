Công an Đà Nẵng đấu tranh, làm rõ nhiều vụ gian lận, trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn

Công an xã Đại Lộc khởi tố bị can H.T.T về hành vi: “Trốn thuế”.

Mới đây nhất, ngày 13-10, thừa ủy quyền Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Trưởng Công an xã Đại Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.T.T (1993, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về hành vi: “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến tháng 3-2026, hộ kinh doanh H.T.T (do ông H.T.T làm chủ hộ kinh doanh) đã phát sinh doanh thu hơn 12,9 tỷ đồng nhưng không khai báo thuế theo quy định với số tiền trốn thuế là hơn 176 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 7-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (1968, trú phường An Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (1983, trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi: "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Đây là 2 đối tượng đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu. Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi về hành vi: "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành 17 "công ty ma" để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; trong đó có Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trước thuế trên 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Trước đó nữa, giữa tháng 3-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Bước đầu cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hoá đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: T.T.M (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp; địa chỉ phường An Hải, Đà Nẵng); V.T.L (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng; địa chỉ phường Điện Bàn, Đà Nẵng); Đ.T.M.T (chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm; địa chỉ phường An Thắng, Đà Nẵng); T.V (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam; địa chỉ phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) và L.T.M.N (1973, trú phường An Hải, Đà Nẵng) về hành vi: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.Trong số các bị can bị khởi tố, L.T.T.N và Đ.Đ.C là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hóa đơn GTGT giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hoá đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố 2 bị can là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn có hành vi mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ thực tiễn công tác quản lý và đấu tranh phòng, chống vi phạm về hóa đơn, cơ quan Công an cảnh báo về một số thủ đoạn phạm tội chủ yếu trong gian lận, trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, gồm: Thuê/mua thông tin căn cước công dân để đăng ký thành lập nhiều doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh (thành lập các công ty “ma”), chỉ thực hiện hành vi mua, phát hành hóa đơn khống nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính; Lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán, kê khai không đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để trốn thuế; Nâng khống giá nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí sản xuất qua đó chiếm đoạt thuế thu nhập cá nhân.

Đặc biệt, tình trạng trốn thuế trong thương mại điện tử (bán hàng qua mạng xã hội, livestream bán hàng và các nền tảng số) diễn ra phổ biến, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không đăng ký thuế, hoặc không kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ việc bán hàng trực tuyến, quảng cáo… gây thất thoát lớn nguồn thu về thuế của Nhà nước.

Để phòng ngừa rủi ro pháp lý, cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần thực hiện đầy đủ việc đăng ký, kê khai, nộp thuế; xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quản lý, lưu giữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. Tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp cho người khác sử dụng. Đối với cá nhân, hộ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Không nên vì lợi ích trước mắt mà cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế.