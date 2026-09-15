Công an Đà Nẵng chủ động phương án cứu người trong mùa mưa lũ

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão lũ kéo dài, lượng mưa trên địa bàn vượt ngưỡng 300mm khiến nhiều khu vực ngập sâu, các hồ đập thủy lợi xả tràn. Nước lũ quét dâng nhanh làm khoảng 10 người dân hạ lưu bị cô lập, dòng nước chảy xiết không thể tiếp cận. Ảnh: Duy Quốc.

Trong quá trình di chuyển người dân ra nơi an toàn bằng 2 xuồng composite của lực lượng dân sự, khi cách bờ 100m thì bị sóng đánh lật làm 14 người bị nước cuốn trôi (trong đó có 2 người không mặc áo phao), rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động các phương tiện chuyên dụng, xe chỉ huy, xe cứu thương cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu.

Lực lượng chức năng đã bắn dây mồi thiết lập hệ thống ròng rọc vượt sông đưa người cô lập vào bờ; đồng thời điều động xuồng 15HP và lực lượng lặn chuyên dụng vớt các nạn nhân bị lật xuồng, hô hấp nhân tạo và tìm kiếm người bị chìm mất tích.

Lực lượng triển khai hệ thống dây và ròng rọc trên đội hình vượt sông để tiếp cận, ứng cứu người dân bị cô lập.

Các nạn nhân được cứu bằng hệ thống dây và ròng rọc.

Đội hình xuồng composite 15HP nhanh chóng tiếp cận hiện trường sự cố lật xuồng để vớt các nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Lực lượng nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Trung tá Lê Văn Lưu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng, cho biết thời tiết mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến an toàn của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó, rèn luyện kỹ năng cứu người, xử lý tình huống nguy hiểm, nhất là tại khu vực nước chảy xiết, bị cô lập. Theo ông, các tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế cứu nạn, cứu hộ.