Công an Đà Nẵng cảnh báo bẫy lừa đảo đặt vé giá rẻ dịp lễ, Tết

Giả mạo website, fanpage để lừa đặt vé giá rẻ

Vé máy bay giảm giá, phòng nghỉ ưu đãi hay vé tham quan với mức chiết khấu lớn thường thu hút sự quan tâm của người có kế hoạch du lịch, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý ham giá rẻ, dựng lên những kịch bản chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo cảnh báo của Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng thường lập website, fanpage giả danh hãng hàng không, đại lý vé, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc khu vui chơi có uy tín. Hình ảnh, tên gọi và nội dung quảng cáo được thiết kế tương tự các đơn vị chính thức, khiến người dùng khó nhận ra dấu hiệu bất thường nếu chỉ kiểm tra sơ sài.

Để tạo sức hút, những trang này liên tục đăng thông tin về vé giá thấp, phòng nghỉ ưu đãi hoặc chương trình giảm giá sâu. Một số còn đưa ra lý do như số lượng có hạn, sắp hết thời gian khuyến mãi để thúc giục khách hàng nhanh chóng quyết định.

Lừa đảo đặt vé giá rẻ dịp lễ, Tết có thể khiến người dân mất tiền đặt cọc, lộ thông tin ngân hàng. (Ảnh: CAĐN)

Khi người mua bắt đầu trao đổi, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước nhằm giữ chỗ, xác nhận vé, phòng nghỉ. Nhưng sau khi tiền được chuyển, chúng có thể lập tức chặn liên lạc, biến mất hoặc gửi thông tin đặt dịch vụ không hợp lệ. Hệ quả là khách hàng vừa mất tiền, vừa có nguy cơ bị đảo lộn lịch trình đã lên kế hoạch.

Nguy cơ mất tiền, lộ thông tin ngân hàng

Một thủ đoạn đáng chú ý khác là lợi dụng quá trình đặt dịch vụ để thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu ngân hàng. Các đối tượng có thể gửi đường link giả mạo, yêu cầu người mua xác minh thông tin hoặc cung cấp dữ liệu với lý do hoàn tất giao dịch, nhận ưu đãi.

Nếu làm theo những yêu cầu này, người dùng có nguy cơ để lộ thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP. Đây là những dữ liệu có thể bị lợi dụng để tìm cách truy cập tài khoản, thực hiện giao dịch trái phép và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, các trang giả mạo có thể được xây dựng với hình thức khá chuyên nghiệp, sử dụng hình ảnh bắt mắt và nội dung gần giống đơn vị kinh doanh thật. Vì vậy, chỉ dựa vào giao diện đẹp, số lượng người theo dõi hoặc lời giới thiệu của người bán là chưa đủ để xác định mức độ tin cậy của một dịch vụ.

Công an Đà Nẵng hướng dẫn cách tránh bẫy đặt vé trực tuyến

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần xác minh thông tin trước khi đặt mua vé máy bay, phòng nghỉ và các dịch vụ vui chơi, giải trí qua mạng.

Trước hết, cần thận trọng với những mức giá thấp bất thường, ưu đãi quá hấp dẫn hoặc yêu cầu thanh toán ngay để giữ chỗ. Người dân nên kiểm tra địa chỉ website, tên fanpage, lịch sử hoạt động và đối chiếu thông tin liên hệ với các kênh chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Việc đặt vé, đặt phòng nên được thực hiện qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đơn vị trung gian uy tín. Trước khi chuyển tiền, cần xác minh thông tin người nhận, điều kiện sử dụng dịch vụ, chính sách hoàn, hủy và lưu giữ đầy đủ nội dung trao đổi, hóa đơn, xác nhận giao dịch.

Đặc biệt, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật ngân hàng cho người khác. Mọi yêu cầu xác minh bất thường cần được kiểm tra qua kênh liên hệ chính thức trước khi thực hiện.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch, đồng thời lưu lại các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không để tâm lý muốn tiết kiệm chi phí khiến bản thân bỏ qua các bước xác minh cần thiết. Cẩn trọng trước khi đặt dịch vụ và kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền là cách thiết thực để bảo vệ tài sản, tránh những rắc rối có thể phát sinh ngay từ khâu chuẩn bị cho chuyến đi.