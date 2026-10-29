Công an Đà Nẵng bóc gỡ đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh và Nguyễn Trung Hiếu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Anh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội) về cùng tội danh trên.

Đây là 3 bị can được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vào cuối tháng 7/2026 vừa qua.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, quá trình điều tra vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện những nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Thời gian đầu, các đối tượng tạo lòng tin bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân đã tham gia, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Ngoài bà N.T.N, một trường hợp khác là bà N.T.A (sinh năm 1970, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) cũng bị các đối tượng dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Bà N.T.A được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý.

Căn cứ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 bị can gồm: Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại xuất nhập khẩu Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.