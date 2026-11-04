Công an Đà Nẵng bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong biệt thự cao cấp

Hiện trường, nơi nhóm lừa đảo tổ chức hoạt động khép kín khi công an kiểm tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chi 60.000USD thiết lập cơ sở lừa đảo khép kín

Chiều 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại một căn biệt thự thuộc phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng

Nhóm này sử dụng hàng chục điện thoại, máy tính cùng các ứng dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, tạo dựng quan hệ tình cảm, dụ dỗ các bị hại là người Indonesia tham gia đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ thông tin do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp về những dấu hiệu nghi vấn tại căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành kiểm tra, xác minh.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 28/10, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự, phát hiện 13 người nước ngoài đang cư trú, sử dụng máy tính và các phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Indonesia.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định Xiong Zhouhua (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động tại căn biệt thự. Aditya Aldi Pratama (sinh năm 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia khác. Huang Shuo (sinh năm 1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm và phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Hoạt động của nhóm người nước ngoài này được tổ chức theo mô hình khép kín, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ quản lý, cung cấp dữ liệu khách hàng đến tiếp cận, tạo lòng tin và hướng dẫn bị hại chuyển tiền.

Kết quả điều tra xác định, ngày 27/8, Xiong Zhouhua từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Ngày 9/9, đối tượng thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Thông qua các mối quan hệ, Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu. Đối tượng còn thuê một người Trung Quốc phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, bảo đảm sinh hoạt cho cả nhóm.

Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động khoảng 60.000USD.

Tổ chức dòng tiền qua tài khoản ngân hàng và tiền điện tử USDT

Để thúc đẩy hoạt động lừa đảo, Xiong Zhouhua hứa trả lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200USD; đồng thời áp dụng mức phạt từ 400-1.000USD nếu không đạt doanh thu, và thưởng từ 5-13% doanh thu đối với nhóm đạt từ 10.000USD trở lên. Toàn bộ hoạt động được tổ chức khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn thu nhập của các thành viên với số tiền chiếm đoạt được.

Để thực hiện hành vi, Xiong Zhouhua tìm kiếm, chỉnh sửa các kịch bản lừa đảo trên Telegram, đồng thời cung cấp dữ liệu khách hàng và tài khoản WhatsApp cho nhóm nhân viên người Indonesia. Từ ngày 1/10, các đối tượng được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, dưới sự điều hành của trưởng nhóm Aditya Aldi Pratama.

Lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ nơi các đối tượng thuê, đầu tư trang thiết bị để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo phân công, các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm và lòng tin với bị hại. Sau đó, chúng dụ dỗ bị hại truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Trong đó, có thành viên tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày để tìm kiếm người có khả năng bị dẫn dụ chuyển tiền.

Thủ đoạn của nhóm này là cho bị hại nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng ở những lần nạp tiền nhỏ ban đầu nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tiếp nhận và luân chuyển số tiền chiếm đoạt, Xiong Zhouhua thiết lập 2 nhóm Telegram riêng biệt, gồm một nhóm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ bị hại và một nhóm thực hiện chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin. Aditya Aldi Pratama giữ vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho các nhân viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho Xiong Zhouhua.

Sau khi những người bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ để những người chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT. Cuối ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT và chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp, với mức phí giao dịch 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo kết hợp giữa tạo dựng quan hệ tình cảm trên mạng xã hội và dụ dỗ đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến hưởng hoa hồng.

Các đối tượng thường chủ động nhắn tin làm quen, quan tâm, tạo sự tin tưởng trước khi giới thiệu những cơ hội kiếm tiền hấp dẫn.

Việc hoàn trả tiền gốc và hoa hồng trong những giao dịch đầu tiên khiến nhiều người "mắc bẫy" và tiếp tục chuyển những khoản tiền lớn hơn.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư, làm nhiệm vụ mua hàng trực tuyến phải nạp tiền trước; không chuyển tiền theo hướng dẫn của người mới quen trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người không rõ lai lịch.

Người dân cần cảnh giác, đặc biệt chú ý khi được yêu cầu tiếp tục nạp tiền để rút tiền, hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhận hoa hồng, cần nhận diện đây là dấu hiệu đáng ngờ của hành vi lừa đảo và kịp thời trình báo cơ quan Công an.