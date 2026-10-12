Công an Đà Nẵng bắt giữ, bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao 3 đối tượng truy nã cho Cảnh sát Hàn Quốc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc bàn giao 3 đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc và 1 đối tượng cho Cảnh sát Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an và Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hợp về việc xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh thông tin, xác định nơi lưu trú của các đối tượng trên địa bàn thành phố.

Sau quá trình xác minh, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Oh Kihoon (sinh năm 1988), An Heejin (sinh năm 1977) và Lee Jongmin (sinh năm 1990). Qua đấu tranh, làm việc, các đối tượng thừa nhận là đối tượng truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc.

Qua xác minh, Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5/8 qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn, INTERPOL truy nã về tội “Lừa đảo” liên quan lừa đảo tài chính qua mạng viễn thông. An Heejin nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 14/7, sau đó đến lưu trú tại phường An Hải, Đà Nẵng, bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trong khi đó, Lee Jongmin nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20/4, lưu trú tại chung cư Monarchy, phường An Hải, bị truy nã về tội “Lừa đảo”. Cả 3 đối tượng đều bị INTERPOL truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc.

Tiếp nối kết quả trên, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh nơi lẩn trốn của đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Mông Cổ.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao đối tượng truy nã cho Cảnh sát Mông Cổ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Erdenemunkh Barkhas (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ). Đây là đối tượng bị INTERPOL truy nã quốc tế về tội “Lừa đảo” theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Qua làm việc, Erdenemunkh Barkhas khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27/10/2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang theo diện du lịch. Sau một thời gian lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng di chuyển đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại phường Hòa Cường. Đối tượng thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ về tội “Lừa đảo”.

Việc liên tiếp bắt giữ, bàn giao thành công 4 đối tượng truy nã quốc tế là kết quả của quá trình đấu tranh chủ động, kiên trì và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an cơ sở và các lực lượng chức năng.

Kết quả này khẳng định tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng của lực lượng Công an; góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, kiên quyết không để Đà Nẵng trở thành nơi ẩn náu của các đối tượng truy nã quốc tế, lợi dụng địa bàn để trốn tránh sự truy cứu của pháp luật.