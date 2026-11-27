Công an TP Đà Nẵng bàn giao các đối tượng truy nã cho phía Trung Quốc. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSHS đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy tìm, bắt giữ và bàn giao 10 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng CSHS, Công an thành phố phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức lực lượng, triển khai phương án bắt giữ 10 đối tượng, bảo đảm an toàn và đúng quy định pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dong Siwei (28 tuổi), Liao Youzhang (45 tuổi), Jiang Chengyi (30 tuổi), Fu Weijia (31 tuổi), Wang Yang (33 tuổi), Liu Qirui (31 tuổi), Zheng Jingyan (41 tuổi), Ma Yunhao (33 tuổi), Ma Yunquian (40 tuổi) và Shao Bo (34 tuổi), cùng quốc tịch Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, các đối tượng bị truy nã liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật như, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, vào ngày 14 và 25/11/2026, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 10 đối tượng cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước. Việc bàn giao được thực hiện chặt chẽ, an toàn và đúng quy định pháp luật.