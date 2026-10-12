Công an Đà Nẵng bắt giữ 4 đối tượng tội phạm truy nã quốc tế

Theo đó, ngày 29-9, Phòng CSHS phối hợp với Công an các phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (1988), An Heejin (1977) và Lee Jongmin (1990). Qua đấu tranh, làm việc, cả 3 đối tượng thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc.

Theo kết quả xác minh, Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5-8 qua Cửa khẩu. Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, sau đó lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn. Đối. tượng. bị. INTERPOL truy nã về tội “Lừa đảo”, liên quan đến hành vi lừa đảo tài chính. qua mạng viễn thông. Trong khi đó, An Heejin nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày. 14-7, rồi đến lưu trú tại phường An Hải. Đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”. Còn Lee. Jongmin nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20-4, lưu trú tại một căn hộ thuộc chung cư Monarchy, phường An Hải, bị truy nã về tội “Lừa đảo”.

Tiếp nối kết quả đấu tranh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc xác minh, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Mông Cổ, Phòng CSHS tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ thông tin và xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn.

Bàn giao đối tượng Erdenemunkh Barkhas (x) cho lực lượng chức năng Mông Cổ

Ngày 5-10, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Hòa Cường bắt giữ thành công. Erdenemunkh Barkhas (1990, quốc tịch Mông Cổ). Đây là đối tượng bị INTERPOL truy. nã quốc tế về tội “Lừa đảo” theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ. Tại cơ quan Công an, Erdenemunkh Barkhas khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27-10-2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (An Giang) theo diện du lịch. Sau một thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng di chuyển đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại phường Hòa Cường. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát Mông Cổ về tội “Lừa đảo”.

Sau khi bắt giữ thành công 4 đối tượng, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao cho cơ quan Cảnh sát nước ngoài theo quy định.

Trong hai ngày 7 và 8-10, tại Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc bàn giao 3 đối tượng Oh Kihoon, An Heejin, Lee Jongmin cho Cảnh sát Hàn Quốc và đối tượng Erdenemunkh Barkhas cho Cảnh sát Mông Cổ.

X.S