Công an Đà Nẵng bắt Giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thông tin sai sự thật để chiêu sinh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trương Văn Thiên Tư lập ra Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ Giám đốc.

Mặc dù chỉ được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép dạy chương trình phổ thông, không được cấp phép liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài nhưng Trương Văn Thiên Tư tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư

Theo chương trình học của trung tâm này, học sinh học 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), mỗi ngày học 2 buổi sáng chiều, mức học phí từ 7 triệu đến 8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Thiên Lập Nhân.

Không những vậy, Tư đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm “thổi phồng” về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh học sinh. Từ đó nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Bảng giá học phí tại Trung tâm nộp học phí (8 triệu đồng/tháng) theo thông báo của Prinberk Academy

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An nình điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Trụ sở Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Năng đề nghị phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Cty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Kim Thành Công (số điện thoại 0938.327.594) để cung cấp thông tin. Trong thời hạn điều tra, kể từ ngày ra thông báo nếu không có ai đến trình báo, Cơ quan điều tra sẽ tiễn hành giải quyết vụ án theo quy định.

Công Khanh