Công an Đà Nẵng bắt giam 17 đối tượng nhận hối lộ, làm giả hồ sơ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã triệt phá thành công một đường dây tham nhũng nghiêm trọng. Các tội danh được khởi tố bao gồm đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Chiến công này là kết quả từ đợt ra quân truy quét ngày 19/9 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố.

Lực lượng chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh. Nhóm cán bộ này đã lợi dụng vị trí công tác để vòi vĩnh và nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Mục đích của việc nhận tiền là để làm ngơ, không xử phạt các công trình xây dựng và sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ và giấy tờ nhà đất. Nhóm người này cũng trực tiếp đưa và môi giới hối lộ cho cán bộ nhà nước để được lấp liếm sai phạm. Hoạt động phạm pháp này giúp các công trình xây dựng trái phép được ưu tiên cấp điện và cấp nước nhằm lách luật.

Danh sách bắt giam còn có 4 đối tượng là lãnh đạo và nhân viên của Điện lực Liên Chiểu cùng Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng. Các cá nhân này đã lợi dụng quyền hạn để ưu ái giải quyết thủ tục cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện. Sự tha hóa của nhóm đối tượng này đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Chuyên án bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đường dây làm giả giấy tờ, hồ sơ. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Chuỗi sai phạm này cho thấy các thủ tục dịch vụ công thiết yếu đã bị lợi dụng để trục lợi cá nhân. Tình trạng vi phạm đã gây phiền hà, bức xúc và tạo ra sự bất bình đẳng lớn trong quần chúng nhân dân. Hành vi này đồng thời tác động tiêu cực đến kỷ cương đô thị và trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các cá nhân có liên quan. Kết quả đấu tranh này thể hiện rõ quyết tâm không khoan nhượng của lực lượng công an đối với tội phạm nhũng nhiễu. Mọi nỗ lực của lực lượng chức năng đều nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và cuộc sống bình yên của người dân./.