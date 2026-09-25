Công an cứu người đàn ông bị lũ xiết cuốn trôi ở Lâm Đồng

Khoảnh khắc giải cứu người đàn ông giữa dòng nước xiết Một người đàn ông trượt chân rơi xuống sông và bị nước lũ cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ phải lao vào dòng nước chảy xiết để đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Khoảng 16h40 ngày 24/9, trong lúc tuần tra, chủ động phòng chống thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, Công an xã Hàm Liêm nhận tin báo về một người dân gặp nạn tại khu vực cầu Bến Tượng, thôn Hội Nhơn An Phú.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã Hàm Liêm cho biết nạn nhân là ông P.T.Q., trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi rời nhà mẹ ruột ở thôn Hội Nhơn An Phú, ông Q. điều khiển xe máy hướng ra Quốc lộ 28. Khi đến cầu Bến Tượng, ông dừng lại để quan sát dòng nước.

Do mặt cầu trơn trượt, ông Q. mất thăng bằng, rơi xuống sông và bị dòng nước xiết cuốn ra xa.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện và phương án cứu nạn, cứu hộ. Thời điểm lực lượng chức năng đến hiện trường, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ lao vào dòng nước chảy xiết để đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Đội tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cũng được huy động đến hỗ trợ. Các thành viên sử dụng ca nô tiếp cận khu vực ông Q. mắc kẹt ở cành cây, đồng thời đưa phao cứu sinh cho nạn nhân.

Trong quá trình cứu hộ, dòng nước chảy xiết khiến cả nạn nhân và một số thành viên trong đội có lúc bị té ngã, cuốn đi. Một cán bộ Công an xã Hàm Liêm lập tức bơi ra hỗ trợ.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận được ông Q., dùng dây thừng nghiệp vụ cố định và phối hợp đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo lực lượng chức năng, khu vực cầu Bến Tượng nằm ở vùng hạ du của các hồ chứa đang xả nước qua tràn để điều tiết. Đây là khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập khi lượng nước từ các hồ chứa đổ về.

Trước tình hình này, xã Hàm Liêm đã sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ đến nơi an toàn, đồng thời bố trí lực lượng túc trực để theo dõi và ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Công an xã Hàm Liêm khuyến cáo người dân trong thời điểm mưa lớn, nước sông, suối dâng cao và dòng chảy mạnh cần tránh xa các khu vực nguy hiểm. Người dân không nên đứng trên cầu hoặc bờ sông để quan sát dòng nước, đồng thời tuyệt đối không cố vượt qua nơi ngập sâu, nước chảy xiết.

Những ngày qua, ảnh hưởng của áp thấp khiến các tỉnh phía nam, trong đó có Lâm Đồng, mưa lớn. Hai ngày tới, Lâm Đồng được dự báo tiếp tục mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 50-110 mm, cục bộ trên 180 mm. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh ghi nhận 1.874 căn nhà bị ngập, ảnh hưởng hoặc thiệt hại; 2.838 ha cây trồng bị ngập úng. Hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương bị hư hỏng, cuốn trôi.

Hoàng Hoàng