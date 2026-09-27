Công an Cửa khẩu Nội Bài chung tay xóa nhà tạm tại Sơn La

Ba hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La được hỗ trợ xây dựng nhà mới - Ảnh: Công an Cửa khẩu Nội bài

Ngày 25/9, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và chính quyền địa phương tổ chức chương trình an sinh xã hội tại xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La.

Chương trình có sự tham dự của Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; Thượng tá Nguyễn Diệu Hoa, Phó Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; đại diện Tập đoàn TH, chính quyền xã Suối Tọ cùng các đơn vị liên quan.

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của lực lượng công an nhân dân về công tác an sinh xã hội.

Các công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026 - Ảnh: Công an Cửa khẩu Nội bài

Tại chương trình, Tập đoàn TH và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã trao 480 triệu đồng cho chính quyền xã Suối Tọ để xây dựng mới 3 ngôi nhà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các bản Suối Khang, Suối Ó và Suối Gióng.

Nguồn kinh phí này đồng thời được sử dụng để xây dựng 4 khu nhà vệ sinh tại 4 điểm trường thuộc Trường Mầm non Ban Mai. Các công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Theo Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hoạt động tại Suối Tọ cũng là một trong những việc làm cụ thể nhằm lan tỏa tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn nhiệm vụ của lực lượng với trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân.