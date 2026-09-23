Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tìm trả đồng hồ Rolex 1,6 tỷ đồng cho du khách
Ngày 23-9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa trao trả cho du khách nước ngoài tài sản có giá trị lớn là chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona
Trước đó, ngày 17-9, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng phát hiện một chiếc đồng hồ tại khu vực soi chiếu.
Sau khi báo cáo chỉ huy, Thượng sĩ Hoàng phối hợp các lực lượng trích xuất camera, xác minh thông tin để tìm chủ nhân. Sau nửa giờ, chiếc đồng hồ được xác định thuộc về ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia). Đơn vị nhanh chóng liên hệ, làm thủ tục trao trả tài sản cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành.
Nhận tài sản, ông Long Jianming cho biết, chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona 126508-0004, có giá niêm yết hơn 55.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng). Ông cũng chân thành cảm ơn lực lượng công an đã nhiệt tình, trách nhiệm ngay khi nhận thông tin đề nghị hỗ trợ của hành khách.
Trước đó, ngày 16-9, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng phát hiện và trao trả nhiều tài sản cho hai hành khách bỏ quên, tổng giá trị gần 200 triệu đồng.
Công Khanh
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-cua-khau-cang-hang-khong-quoc-te-da-nang-tim-tra-dong-ho-rolex-16-ty-dong-cho-du-khach-post358369.html