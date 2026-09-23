Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tìm trả đồng hồ Rolex 1,6 tỷ đồng cho du khách

Trước đó, ngày 17-9, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng phát hiện một chiếc đồng hồ tại khu vực soi chiếu.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trao trả chiếc đồng hồ cho ông Long Jianming

Sau khi báo cáo chỉ huy, Thượng sĩ Hoàng phối hợp các lực lượng trích xuất camera, xác minh thông tin để tìm chủ nhân. Sau nửa giờ, chiếc đồng hồ được xác định thuộc về ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia). Đơn vị nhanh chóng liên hệ, làm thủ tục trao trả tài sản cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành.

Chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona 126508-0004, có giá niêm yết hơn 55.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng)

Nhận tài sản, ông Long Jianming cho biết, chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona 126508-0004, có giá niêm yết hơn 55.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng). Ông cũng chân thành cảm ơn lực lượng công an đã nhiệt tình, trách nhiệm ngay khi nhận thông tin đề nghị hỗ trợ của hành khách.

Ngày 16-9, Thượng úy Phan Minh Khoa phát hiện một ba lô chứa MacBook, 3,8 triệu đồng, 6,5 chỉ vàng cùng nhiều giấy tờ quan trọng và đã xác minh, trao trả đầy đủ cho du khách

Trước đó, ngày 16-9, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng phát hiện và trao trả nhiều tài sản cho hai hành khách bỏ quên, tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Công Khanh