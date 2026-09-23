Công an cơ sở ở Huế chủ động, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão

Những ngày trung tuần tháng 9/2026, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực phía Nam TP Huế bị ngập. Một số tuyến đường, ngầm tràn bị nước bao phủ, giao thông đi lại khó khăn. Trước tình hình đó, Công an các xã: Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc đã huy động 100% lực lượng cùng với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến các vùng ngập sâu, sạt lở để giúp đỡ người dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Công an xã Hưng Lộc giúp người dân di chuyển qua vùng ngập lụt.

Tại xã Hưng Lộc, mưa lớn, nước lũ trên nguồn tràn về gây ngập nhiều khu vực tại hạ nguồn Sông Nong khiến giao thông chia cắt, cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Công an xã đã tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua các điểm ngập, sạt lở; đồng thời lên phương án di dời người dân nếu tình hình diễn biến phức tạp…

Công an và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các xã biên giới A Lưới đảm bảo an toàn qua các điểm sạt lở trên Quốc lộ 49.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Hưng Lộc cho biết, với phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ”; trong đợt mưa lũ cách đây 1 tuần, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở của 12 thôn, bản trên địa bàn phối hợp với Công an xã bám sát địa bàn, nắm chắc từng hộ, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời nắm tình hình địa bàn để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Trong khi đó, tại các xã biên giới A Lưới, Công an các xã cắm biển cảnh báo các điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 49B. Đồng thời, dọn dẹp lượng lớn bùn, khơi thông để giao thông sớm được thông tuyến trở lại… Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế cảnh báo, mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu tại các vùng thấp ở TP Huế vẫn luôn hiện hữu.

Trang cấp, kiểm tra các phương tiện, thiết bị cho các lực lượng để sẵn sàng ứng phó với mùa bão lũ.

Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ, Phú Hồ là địa bàn thấp trũng, một số tuyến đường thường xảy ra ngập sâu khi mưa lớn. Từ kinh nghiệm thực tế qua các đợt mưa lũ trước, đơn vị đã rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, những tuyến đường có khả năng bị chia cắt và các hộ dân cần ưu tiên hỗ trợ để xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Công an xã Phú Hồ vừa phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Huế ra mắt công trình “Rào chắn Barie đảm bảo an toàn mùa mưa lũ tại thôn Lê Xá”. Công trình gồm hệ thống rào chắn barie và cột mốc vạch nước, giúp người dân nhận biết mức độ ngập và chủ động phòng tránh khi mực nước dâng cao.

Cùng với việc lắp đặt rào chắn, Công an xã Phú Hồ phân công Cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên theo dõi tình hình tại khu vực. Khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ kịp thời có mặt, cảnh báo, hướng dẫn người dân, không để người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm…

Việc xây dựng rào chắn tại những điểm có nguy cơ mất an toàn giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong công tác cảnh báo, phòng ngừa, hạn chế tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Công trình là một giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát địa bàn của lực lượng Công an...

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế huấn luyện trên sông Hương.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, những ngày này, trên sông Hương; cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông duy trì các nội dung huấn luyện với cường độ cao. Trong điều kiện mưa lũ, dòng chảy có thể xiết, tầm nhìn hạn chế, thời tiết bất lợi, yêu cầu đặt ra đối với công tác cứu nạn, cứu hộ là cán bộ, chiến sĩ phải thuần thục kỹ năng và xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Công trình “Rào chắn Barie đảm bảo an toàn mùa mưa lũ tại thôn Lê Xá” xã Phú Hồ, TP Huế.

Trung tá Lê Văn Kỳ, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông cho biết, đặc thù cứu nạn tại các khu vực sông, suối, ao, hồ trong mùa mưa bão đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có thể lực và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. “Chúng tôi tăng cường độ tập luyện hàng ngày, mô phỏng sát các tình huống thực tế như cứu người bị nước cuốn trôi, di chuyển trong điều kiện dòng chảy xiết hay đêm tối, tầm nhìn hạn chế. Sau mỗi buổi tập, đội ngũ đều họp rút kinh nghiệm chi tiết để khi bước vào thực tế, từng thao tác tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu phải đạt độ chính xác cao nhất, tuyệt đối an toàn”, Trung tá Lê Văn Kỳ nói.

Công an phường Thuận An nhắc nhở tàu thuyền neo đậu an toàn khi tránh trú bão.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông đã tổ chức gần 290 buổi huấn luyện, rèn luyện thể lực cho hơn 7.200 lượt cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra kỹ thuật và vận hành thực tế gần 100 lượt ca nô, xuồng máy cùng thiết bị chuyên dụng trên sông.

Cùng với lực lượng chuyên trách; Công an TP Huế đã chủ động trang cấp, bổ sung nhiều phương tiện, trang thiết bị và đồ dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ cho Công an các xã, phường và một số đơn vị trực tiếp chiến đấu như Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH. Việc tăng cường trang bị nhằm nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống và hỗ trợ người dân ngay tại địa bàn, nhất là khi xảy ra ngập lụt, chia cắt, sạt lở hoặc các tình huống khẩn cấp.

Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế kiểm tra các công trình trọng điểm.

Theo Công an TP Huế, để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đơn vị đã triển khai phương án phòng, chống lụt bão năm 2026 theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Từ trước mùa mưa lũ; Công an các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát các khu vực xung yếu, vùng thấp trũng, ven sông và có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng phương án, kịch bản sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Trong quá trình ứng phó, lực lượng Công an duy trì quân số thường trực, chuẩn bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn như ca nô, xuồng máy, phao cứu sinh. Công an các xã, phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển người và tài sản; đồng thời lập chốt tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn nguy hiểm, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Cùng với công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, lực lượng Công an cơ sở tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng thiên tai để trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự tại những khu vực bị ảnh hưởng.