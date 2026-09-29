Công an cơ sở ở Cà Mau chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Với đặc thù ven biển, Công an xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, đến người dân trong khai thác, đánh bắt thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên. Từ những vụ việc cụ thể trên địa bàn, Công an xã không chỉ tham gia xử lý mà còn chú trọng hướng dẫn nhân dân trở thành những “người bảo vệ” tự nguyện đối với các loài động vật cần được bảo tồn.

Công an xã Tân Ân phối hợp cá thể vích nặng 40kg về biển.

Ngày 29/9, Công an xã Tân Ân phối hợp Đồn Biên phòng Tam Giang Tây tổ chức thả cá thể vích có trọng lượng 40kg về môi trường biển tự nhiên. Trước đó, trong quá trình đánh bắt thủy sản, anh P.V.K. (SN 1989, ngụ ấp Chợ Thủ, xã Tân Ân) phát hiện cá thể vích bị mắc lưới. Nhận thức đây là loài động vật biển cần được bảo vệ, anh K. chủ động giao nộp cá thể vích cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Ân phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Giang Tây và cơ quan chức năng kiểm tra tình trạng của cá thể vích, thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo đảm điều kiện cần thiết trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Sau quá trình kiểm tra, chăm sóc, đến ngày 29/9, cá thể vích nặng 40kg được các lực lượng thả về môi trường biển tự nhiên. Sự chủ động giao nộp của anh P.V.K. là hành động đáng ghi nhận, góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng ngư dân, nhất là tại những địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản.

Công an xã Tân Ân tiếp tục phối tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, phối hợp xử lý các trường hợp động vật quý hiếm được người dân phát hiện; đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái quy định các loài động vật thuộc diện được pháp luật bảo vệ.