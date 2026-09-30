Công an cơ sở hỗ trợ người dân trao trả tài sản, tiền chuyển khoản nhầm

Khoảng 23h15 ngày 28/9/2026, anh Nguyễn Kim Giang (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố số 23, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) đến Công an phường Cam Đường giao nộp một chiếc ví do anh nhặt được tại quán nước của gia đình ở tổ dân phố số 33. Qua kiểm tra, trong ví có 10.385.000 đồng tiền mặt cùng một thẻ căn cước mang tên Trần Quốc Dưỡng, sinh năm 1997, trú tại thôn 3, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Công an phường Cam Đường trao trả tài sản cho anh Trần Quốc Dưỡng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Cam Đường khẩn trương xác minh, tìm kiếm người đánh mất. Đến sáng 29/9/2026, lực lượng Công an đã xác định được anh Trần Quốc Dưỡng là chủ nhân chiếc ví và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền cùng giấy tờ.

Trước đó, ngày 26/9/2026, Công an xã Mậu A tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1984, trú tại thôn Mậu A 3, xã Mậu A) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 249.460.000 đồng từ một tài khoản không xác định. Qua xác minh, Công an xã Mậu A xác định số tiền trên do vợ chồng chị Đặng Thị Vui (sinh năm 1992) và anh Hoàng Văn Khời (sinh năm 1990), trú tại thôn An Lương, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai chuyển nhầm khi giao dịch mua quế.

Chị Thư chuyển trả số tiền gần 250 triệu đồng cho chị Vui trước sự chứng kiến của Công an xã Mậu A.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Mậu A trao đổi, hướng dẫn các bên phối hợp giải quyết. Sau khi sự việc được làm rõ, chị Thư đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho vợ chồng chị Vui.

Sự phản ứng kịp thời của lực lượng Công an cơ sở cùng ý thức trách nhiệm của người dân đã giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.