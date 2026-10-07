Công an chở nước sạch phục vụ sinh hoạt cho 300 người dân vùng thiên tai tái định cư

Clip Cảnh sát PCCC&CNCH đưa nước sinh hoạt đến cho người dân tái định cư

Ngày 7/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai điều xe chuyên dụng chở nước sạch đến hỗ trợ người dân tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul.

81 hộ dân đã chuyển nhà đến khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Tul

Ghi nhận sáng cùng ngày, xe chuyên dụng chở nước sạch từ khu vực Ayun Pa vượt quãng đường khoảng 6km đến khu tái định cư. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng dùng vòi dẫn nước vào thùng phuy, can, xô chậu do người dân chuẩn bị sẵn. Lực lượng xã Ia Tul phối hợp đưa nước đến từng hộ dân.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa nước sạch đến cho người dân khu tái định cư.

Đã 4 ngày qua, đơn vị duy trì việc vận chuyển nước sạch đến khu tái định cư, phục vụ 81 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới. Việc hỗ trợ được thực hiện theo đề nghị của xã Ia Tul do hệ thống cấp nước tại khu tái định cư đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Ksor Khuyên, người dân buôn Jứ cho biết, gia đình ông chuyển về khu tái định cư khoảng 10 ngày. Những ngày đầu, gia đình gặp khó khăn do chưa có nguồn nước sinh hoạt ổn định. Từ khi lực lượng Cảnh sát PCCC đưa xe bồn chở nước đến tận nơi, gia đình ông có nước sử dụng hằng ngày.

“Nhờ các chiến sĩ công an đưa nước sạch đến tận nơi nên gia đình tôi có nước để sinh hoạt bình thường”, ông Khuyên chia sẻ.

Nước sạch được cho vào bình chứa phục vụ người dân.

Thiếu tá Đỗ Thanh Bình, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 cho biết, đơn vị đã cung cấp nước sạch cho khu tái định cư được 4 ngày và sẽ tiếp tục bố trí phương tiện hỗ trợ người dân trong thời gian hệ thống cấp nước chưa hoàn thiện.

“Chúng tôi mong những chuyến xe chở nước sẽ giúp bà con bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm an cư tại nơi ở mới”, Thiếu tá Đỗ Thanh Bình nói.

Nước sạch được đưa đến tận nhà người dân.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, công trình cấp nước tại khu tái định cư chưa hoàn thiện nên người dân mới chuyển đến còn gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Việc lực lượng Công an hỗ trợ nước sạch rất thiết thực, giúp bà con có nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Xe chuyên dụng chở nước đưa đến khu tái định cư.

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul có quy mô gần 22 héc-ta, bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Đến nay, 81 hộ đã chuyển đến khu tái định cư.

Trong thời gian chờ công trình cấp nước hoàn thiện, những chuyến xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn sẽ tiếp tục đưa nước sạch đến hỗ trợ người dân khi có nhu cầu, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.