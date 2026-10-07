Công an chở nước sạch hỗ trợ 81 hộ dân vùng tái định cư

Theo đó, hiện công trình cấp nước tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul, Gia Lai (gọi tắt là Khu tái định cư xã Ia Tul) đang trong quá trình hoàn thiện, nên các hộ dân đã xây nhà chưa có nguồn nước sinh hoạt.

Trong những ngày qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7, đã điều động xe chuyên dụng chở 14m3 nước sạch từ khu vực Ayun Pa đến khu tái định cư, xe dừng trước các hộ gia đình để cấp nước.

Để giải quyết nhu cầu trước mắt, UBND xã Ia Tul đề nghị Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai) hỗ trợ chở nước.

Các cán bộ, chiến sĩ dùng vòi dẫn nước vào can, thùng phuy, bể chứa của người dân đã chuẩn bị sẵn.

Trong 4 ngày qua, đơn vị đã điều động xe chuyên dụng chở 14m3 nước sạch từ khu vực Ayun Pa đến khu tái định cư, xe dừng trước các hộ gia đình để cấp nước.

Các cán bộ, chiến sĩ dùng vòi dẫn nước vào can, thùng phuy, bể chứa người dân đã chuẩn bị sẵn. Không khí trở nên nhộn nhịp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói râm ran. Những thùng nước đầy ắp được nhanh chóng đưa về phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Đồng thời, UBND xã Ia Tul cũng huy động lực lượng phối hợp đưa nước vào từng hộ dân.

Được biết, khu tái định cư có quy mô gần 22ha, bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Đến nay, 81 hộ đã dựng nhà tại khu tái định cư, các hộ còn lại đang tiếp tục di dời.