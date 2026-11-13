Công an Chiềng Sơ 'gần dân, sát cơ sở' vì cuộc sống bình yên

Công an xã Chiềng Sơ cùng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Nà Cần, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Chiềng Sơ là xã vùng III đặc biệt khó khăn, gồm 20 bản, gần 3.490 hộ với hơn 17.400 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc anh em cùng sinh sống dọc theo dòng sông Mã. Với đặc thù địa bàn rộng, giao thông vào mùa mưa lũ thường xuyên bị chia cắt đã gây không ít trở ngại cho công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn. Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, song các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, hình sự, có chiều hướng gia tăng về số lượng, trẻ hóa và diễn biến khá phức tạp.

Đại úy Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Công an xã Chiềng Sơ, cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, triển khai các mô hình liên kết tự quản gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với tinh thần “gần dân, sát cơ sở”, đơn vị đã chủ động phân công cán bộ thường xuyên bám bản để nắm bắt tình hình; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Nhờ vậy, ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm của người dân được nâng cao rõ rệt.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Chiềng Sơ đã phát hiện, xử lý 23 vụ với 35 đối tượng, tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 100%. Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 23 vụ với 35 bị can, góp phần làm trong sạch địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện, xử lý 1 vụ với 1 trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng.

Công an xã Chiềng Sơ cùng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Nà Cần tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại hộ gia đình.

Công tác quản lý địa bàn được Công an xã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tăng cường bám nắm, quản lý nghiêm người nghiện ma túy, người điều trị thay thế bằng Methadone; đồng thời, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ 87 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng và giám sát 9 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Công an xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho hàng chục nghìn lượt người dân; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC tại các hộ gia đình và hộ kinh doanh. Qua kiểm tra định kỳ tại 37 cơ sở, đơn vị đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 1 trường hợp vi phạm; đồng thời tiếp tục củng cố và duy trì chế độ thường trực của lực lượng dân phòng, sẵn sàng ứng phó nhanh với mọi tình huống, không để xảy ra sự cố cháy, nổ lớn.

Trên địa bàn hiện đang duy trì hiệu quả 206 nhóm liên gia tự quản, 20 đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng, 20 tổ hòa giải ở cơ sở và 20 tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Qua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã chủ động cung cấp 32 tin báo giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, triệt phá 3 vụ vi phạm trật tự xã hội và 16 vụ việc về ma túy.

Ông Cà Văn Khánh, Trưởng bản Nà Cần, chia sẻ: Bản hiện có 251 hộ với 1.128 nhân khẩu. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của bản duy trì hoạt động nề nếp; phát huy vai trò, tích cực phối hợp cùng Công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong bản luôn được giữ vững.

Công an xã Chiềng Sơ cùng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Luấn, tuyên truyền hướng dẫn bà con kê khai lưu trú trên điện thoại di động.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân gắn với Đề án 06 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, nổi bật là tiếp nhận, giải quyết 941 hồ sơ đăng ký cư trú qua cổng trực tuyến; 100% đảng viên trên địa bàn đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước gắn chíp.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an xã tiếp tục tham mưu triển khai xây dựng mới mô hình “Dân vận khéo”: Vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh bản làng bằng cách xây dựng hệ thống giám sát an ninh qua Camera tại các điểm phức tạp. Bám sát địa bàn, “gần dân, sát cơ sở”, giữ vững an ninh trật tự, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.