Tối 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản livestream với chủ đề “đi chùa online”, cầu an, lễ Phật, tụng kinh... Bên cạnh những nội dung chia sẻ thông thường, đã xuất hiện tình trạng lợi dụng hình thức này để thu hút người xem, kêu gọi tặng quà ảo, chuyển tiền nhằm thu lợi cá nhân. Các đối tượng có thể lợi dụng niềm tin, tâm lý lo lắng và mong muốn cầu bình an của người dân để trục lợi.

Giao diện game “đi chùa online” trên mạng xã hội.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, một số hình thức hoạt động như: Một số tài khoản livestream yêu cầu người xem tặng quà ảo để thực hiện các hành động như thắp hương, quỳ lạy, lễ Phật, gõ mõ, tụng kinh hoặc cầu nguyện theo yêu cầu.

Có trường hợp gắn việc tặng quà, chuyển tiền với những lời hứa hẹn về tài lộc, bình an, may mắn, làm ăn thuận lợi hoặc được Phật phù hộ. Một số cá nhân còn lợi dụng tâm lý lo lắng của người xem để tổ chức xem bói, phán vận mệnh, giải hạn, cầu an, đưa ra những lời phán đoán về bệnh tật, gia đình, công việc nhằm mục đích làm cho người xem tặng quà, vật phẩm.

Đáng chú ý, có trường hợp sử dụng hình ảnh Đức Phật, chùa chiền và các nghi lễ tôn giáo để dàn dựng những nội dung phản cảm, thực hiện hành động thiếu tôn kính, mua vui nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và nhận quà tặng từ người xem.

Hoạt động này được tổ chức dưới hình thức livestream từ ứng dụng game “đi chùa online”, tạo cảm giác tương tác trực tiếp giữa người phát và người xem. Một số người có thể vì tò mò, muốn được cầu nguyện hoặc lo sợ những điều không may mà liên tục tặng quà, chuyển tiền theo yêu cầu. Khi đó, hoạt động tâm linh bị biến thành công cụ kiếm tiền, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cảnh giác với những người livestream tự nhận có khả năng xem bói, dự đoán vận mệnh, chữa bệnh bằng hình thức tâm linh để yêu cầu người xem trả tiền.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của người lạ trên mạng. Khi phát hiện tài khoản hoặc hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần lưu giữ thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý.

Quản trị viên các hội, nhóm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nội dung có dấu hiệu lừa đảo, mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tâm linh để trục lợi; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc có các dấu hiệu vi phạm nêu trên.