Công an cảnh báo tờ rơi giả mạo, xuyên tạc thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng

Theo Công an TP Đà Nẵng, ngày 30/9/2026, trên một số báo chí và nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tờ rơi, áp phích mang tiêu đề "Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2026)".

Qua rà soát, đối chiếu với các nguồn sử liệu chính thống và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, xác định hình ảnh, nội dung nêu trên không phải là ấn phẩm tuyên truyền chính thức của thành phố Đà Nẵng.

Nguồn ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, tờ rơi có một số nội dung sai lệch về lịch sử, trong đó gán câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc..." cho cụ Huỳnh Thúc Kháng. Bên cạnh đó, một số câu trích dẫn và chi tiết tiểu sử được thể hiện trong tờ rơi không phù hợp với các tư liệu lịch sử đã được kiểm chứng.

Việc chia sẻ, lan truyền hình ảnh và nội dung chưa được kiểm chứng có thể gây hiểu nhầm, làm sai lệch thông tin lịch sử, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tục lan truyền hình ảnh, nội dung nêu trên. Khi phát hiện các bài đăng có thông tin nghi vấn, người dân cần chủ động thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Các thông tin tuyên truyền về cụ Huỳnh Thúc Kháng cần được tiếp nhận, khai thác từ các nguồn chính thống của cơ quan Đảng, chính quyền và cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, qua đó góp phần bảo đảm thông tin lịch sử chính xác, khách quan và đúng định hướng.