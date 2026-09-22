Công an cảnh báo tình trạng livestream, cổ vũ đánh nhau để 'câu view, câu like'

Livestream, cổ vũ đánh nhau làm gia tăng nguy cơ mất an ninh, trật tự

Theo Công an phường Tây Hồ, thời gian qua, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp các vụ tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng rồi đăng tải lên mạng nhằm thu hút lượt xem, lượt thích và tương tác.

Đáng chú ý, có trường hợp biết trước các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không can ngăn, không thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an. Thay vào đó, những người này còn đi theo để quay phim, livestream, bình luận, cổ vũ, thậm chí sử dụng lời lẽ kích động.

Cá biệt, có trường hợp điều khiển xe máy bám theo nhóm gây rối để người ngồi phía sau phát trực tiếp toàn bộ diễn biến lên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, những hành vi nhằm “câu view, câu like” này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp cổ súy bạo lực, kích thích tâm lý đám đông, khiến các vụ việc trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Việc phát tán rộng rãi hình ảnh đánh nhau, tụ tập, đua xe, gây rối trên không gian mạng còn có nguy cơ biến hành vi vi phạm pháp luật thành nội dung giải trí, tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là những người có tâm lý tò mò, bắt chước.

Công an phường Tây Hồ lưu ý, việc không trực tiếp tham gia đánh nhau, gây rối không có nghĩa là người sử dụng mạng xã hội được phép cổ vũ, kích động hoặc phát tán nội dung vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, người vi phạm có thể bị xem xét, xử lý theo quy định.

Không biến hành vi vi phạm pháp luật thành nội dung để “câu view”

Để phòng ngừa các hành vi vi phạm, Công an phường Tây Hồ khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tham gia, đi theo hoặc cổ vũ các nhóm tụ tập đánh nhau, đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Người sử dụng mạng xã hội không nên quay phim, livestream các vụ việc nhằm thu hút lượt xem, không bình luận mang tính kích động hoặc chia sẻ, phát tán nội dung cổ súy bạo lực.

Đồng thời, cần thận trọng khi đăng tải thông tin, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có mâu thuẫn, tụ tập đông người hoặc có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự, người dân cần chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an để có biện pháp xử lý.

Đối với các bậc phụ huynh, cơ quan Công an đề nghị thường xuyên quan tâm, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật; phối hợp với nhà trường trang bị kỹ năng nhận diện và ứng xử trước những nội dung bạo lực, kích động trên không gian mạng.

Công an phường Tây Hồ nhấn mạnh, mỗi thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức, sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm; không biến các hành vi vi phạm pháp luật thành nội dung để thu hút lượt xem, lượt thích.

Việc chủ động nói không với hành vi cổ vũ, kích động và phát tán nội dung bạo lực không chỉ góp phần bảo vệ bản thân mà còn giúp xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.