Ngày 26/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị cảnh báo người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận liên quan vụ việc một phụ nữ trên địa bàn mất tích nhiều ngày.

Ảnh cắt từ video người dân chia sẻ thời điểm đón chị Hải trở về.

Theo thông tin từ Công an xã Hoàng An, ngày 22/11, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Đào Văn Tuân về việc chị Nguyễn Thị Hải (vợ anh Tuân) đi chợ bán rau tại khu vực chợ Cầu, thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ sau đó không liên lạc được. Anh Tuân cũng không rõ chị Hải đã đi đâu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoàng An trấn an tinh thần gia đình, đồng thời huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy tìm.

Đến khoảng 7h00 ngày 25/11, nhận được thông tin từ Ban quản lý Bến xe nước ngầm, TP. Hà Nội, gia đình đã đến đón và đưa chị Hải về nhà an toàn.

​Tuy nhiên hiện nay, trên các trang mạng xã hội có nhiều bài viết đăng tải thông tin mang tính suy diễn liên quan sự việc trên, gây phức tạp tình hình trên không gian mạng.

Công an xã Hoàng An đang tiến hành làm việc, lấy lời khai liên quan đến vụ việc trên đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc nội dung vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

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