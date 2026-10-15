Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp

Sáng 15-10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (37 tuổi, còn gọi là Ngọc “Rambo”, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh) cùng 5 người khác để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.