Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp
Cơ quan Công an vừa cảnh báo người dân về các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp “nhanh”, “lấy ngay”, “không cần thủ tục”. Đây là thủ đoạn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, làm giả giấy tờ và đánh cắp thông tin cá nhân. Người dân tuyệt đối không cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền cho các đối tượng này.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/cong-an-canh-bao-thu-doan-lua-dao-qua-dich-vu-lam-phieu-ly-lich-tu-phap-d36689.html