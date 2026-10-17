Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo công ty chứng khoán

Sau chiến thắng trận đầu ngày 24-7-1965, Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 236 (nay thuộc Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) bước vào những trận đánh mới với khí thế và quyết tâm cao. Thế nhưng, trong cuộc chiến đấu với mục tiêu trinh sát không người lái BQM-34A ở độ cao 18km, có lúc chúng tôi đã bỏ lỡ thời cơ vì thao tác chưa thuần thục. Thất bại ấy trở thành nỗi day dứt, thôi thúc cả kíp chiến đấu rút kinh nghiệm, kiên trì huấn luyện, quyết tâm tìm ra cách đánh hiệu quả, để rửa hận “cao không”.