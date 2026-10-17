Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo công ty chứng khoán
Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng các đối tượng giả mạo website và ứng dụng của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn phổ biến là tạo giao diện giống hệt nền tảng thật, dùng đường link chỉ khác vài ký tự hoặc tên miền dễ gây nhầm lẫn. Người dân tuyệt đối không truy cập các đường dẫn từ nguồn không rõ ràng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/cong-an-canh-bao-thu-doan-lua-dao-gia-mao-cong-ty-chung-khoan-d36647.html