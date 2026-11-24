Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP.HCM phát đi khuyến cáo về các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thường gọi là khí gas.

Khuyến cáo được đưa ra đối với các hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ do rò rỉ khí gas.

Hình ảnh vụ nổ cửa hàng gas ở phường Tân Thuận cách đây ít ngày (ảnh: Tiền phong).↵

Phát hiện mùi gas, tuyệt đối không bật công tắc điện

Theo Công an TP.HCM, khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ có hiện tượng rò rỉ, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh và lập tức ngừng hoạt động đun nấu.

Đặc biệt, không bật hoặc tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hay các thiết bị điện. Đồng thời, tuyệt đối không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Người dân chỉ nên khóa van bình gas hoặc van cấp gas nếu có thể tiếp cận mà không phải đi vào khu vực nguy hiểm.

Trường hợp có thể thực hiện an toàn, cần mở cửa để không khí lưu thông, tuyệt đối không sử dụng quạt điện hoặc thiết bị thông gió chạy bằng điện.

Sau đó, nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ và cảnh báo người không có nhiệm vụ không đi vào.

Khi đã đến vị trí an toàn, người dân cần gọi số 114 để báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc đơn vị kỹ thuật. Nếu có người bị nạn, gọi số 115 khi cần cấp cứu.

Công an TP.HCM lưu ý, không dùng lửa để tìm vị trí rò rỉ; không tự tháo van, sửa chữa hoặc di chuyển bình gas đang rò rỉ khi không bảo đảm an toàn.

Cần làm gì khi khí gas bắt cháy?

Đối với trường hợp khí gas bắt cháy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân ưu tiên báo động, sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm và gọi ngay số 114.

Đặc biệt, không cố gắng dập lửa nếu chưa xác định có thể khóa nguồn cấp gas một cách an toàn.

Theo cơ quan chức năng, việc dập tắt ngọn lửa tại điểm rò rỉ trong khi khí gas vẫn tiếp tục thoát ra có thể khiến lượng khí chưa cháy tích tụ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra nổ.

Việc khóa nguồn cấp gas trong tình huống nguy hiểm chỉ được thực hiện bởi người đã qua huấn luyện, có phương tiện bảo hộ và bảo đảm các điều kiện an toàn.

Người dân cũng không được tự ý di chuyển bình gas đang cháy hoặc bình bị nung nóng mà cần giữ khoảng cách, cảnh giới và chờ lực lượng chuyên nghiệp xử lý.

Khuyến cáo phòng ngừa cháy, nổ khí gas tại gia đình và quán ăn

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, Công an TP.HCM đề nghị người dân chỉ mua, đổi bình gas tại các cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh, kiểm tra kỹ nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình.

Tuyệt đối không tiếp nhận bình gas bị móp méo, gỉ sét nghiêm trọng, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Bình gas phải được đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không bố trí bình tại tầng hầm, hố hoặc những nơi thấp, kín gió.

Dây dẫn gas phải là loại chuyên dụng, còn tốt; van, bộ điều áp và các đầu nối phải phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Việc sửa chữa, thay thế cần do người có chuyên môn thực hiện.

Khi sử dụng bếp gas, người dân cần kiểm tra khu vực bếp và thực hiện đúng hướng dẫn vận hành. Sau khi sử dụng, khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không sử dụng bếp gas để sưởi ấm, hong khô đồ hoặc đặt vật dễ cháy sát bếp.

Đối với nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể, cơ quan Công an yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, dây dẫn, bộ điều áp và các mối nối trước khi vận hành; khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Các cơ sở phải bố trí khu vực chứa gas thông thoáng, có biển cảnh báo, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp và duy trì lối thoát nạn không bị cản trở.

Riêng các cơ sở kinh doanh, bảo quản LPG phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn PCCC, không sang chiết, nạp gas trái phép hoặc kinh doanh bình gas không bảo đảm chất lượng.

Công an TP.HCM nhấn mạnh người dân không được chủ quan khi sử dụng khí gas, cần kiểm tra thiết bị trước khi dùng, khóa van sau khi sử dụng và nhanh chóng sơ tán, báo lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.