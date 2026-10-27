Công an Cần Thơ tìm bị hại vụ mạo danh cán bộ để lừa đảo

Đối tượng Nguyễn Thanh Vũ. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Theo điều tra ban đầu, Vũ làm nghề môi giới bất động sản. Để tạo lòng tin trong quá trình mua bán nhà đất, đối tượng tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhờ vỏ bọc này, Vũ đã yêu cầu các khách hàng chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ thông báo ai là bị hại hoặc biết thông tin về vụ việc nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất trình báo. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng tự xưng chức vụ cao để giao dịch kinh tế.