Công an Cần Thơ thực tập chữa cháy tại Công ty xổ số Sóc Trăng

Buổi thực tập huy động trên 100 người, gồm: CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ, Công an địa phương và cán bộ, nhân viên Công ty XSKT Sóc Trăng .

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập.

Công tác thực tập diễn ra với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực để xe ô tô, mô tô của tầng hầm của Công ty XSKT Sóc Trăng. Nguyên nhân cháy do nhiên liệu trong xe mô tô bị rò rỉ gặp nguồn nhiệt nên ngọn lửa cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra cháy, trong toà nhà có 15 người đang mắc kẹt bên trong và chịu tác động bởi nhiệt độ cao, khói độc từ đám cháy dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phun nước dập tắt ngọn lửa.

Phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở phát tín hiệu báo động, hướng dẫn thoát nạn, nhưng đám cháy tiếp tục lan rộng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai trinh sát tìm kiếm, cứu nạn người đang mắc kẹt, tổ chức chữa cháy và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

Đồng thời phối hợp lực lượng PCCC cơ sở di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau hơn 1 giờ, buổi thực tập PCCC&CNCH tại Công ty XSKT Sóc Trăng diễn ra thành công, đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Buổi thực tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác PCCC&CNCH; tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống của lực lượng PCCC cơ sở khi có sự cố cháy nổ; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ khi có sự cố cháy nổ phức tạp xảy ra.