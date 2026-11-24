Thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các hướng dẫn của Bộ Công an, Thành ủy Cần Thơ, CATP xác định phát triển văn hóa trong lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Xây dựng văn hóa CAND được lồng ghép chặt chẽ với phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) và siết chặt điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử của người chiến sĩ Công an.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cùng các đại biểu tại Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do CATP thực hiện.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Giám đốc CATP Cần Thơ cho biết: "Nhiều giải pháp cụ thể được triển khai nhằm đưa văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp với nhân dân trở thành nếp sống, hành động tự giác của 100% CBCS. CATP duy trì thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, đồng thời phát động rộng rãi phong trào “Văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí”. Thông qua đó, tính kỷ cương, trách nhiệm, thái độ kính trọng, lễ phép và hết lòng phục vụ nhân dân của từng CBCS được nâng lên rõ rệt, khắc họa đậm nét hình ảnh đẹp của người Công an Cần Thơ trong lòng nhân dân".

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ chúc mừng thành công Chương trình nghệ thuật “80 năm vinh quang CAND Việt Nam”.

Bên cạnh đó, phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Thư viện CATP sở hữu hơn 1.400 đầu sách và hơn 8.300 quyển thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn, pháp luật, văn học, cùng mô hình dân vận khéo “Tủ sách hướng thiện”, văn hóa đọc đã trở thành kênh tri thức quan trọng giúp nâng cao trình độ, bồi đắp nhân cách và tinh thần nhân văn cho lực lượng cũng như lan tỏa giá trị giáo dục đến cộng đồng.

Ký kết phối hợp giữa CATP Cần Thơ và Sở VH-TT&DL về công tác giai đoạn 2026 - 2030.

Thành công của phong trào văn hóa, văn nghệ CATP Cần Thơ gắn liền với việc phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ CBCS có năng khiếu làm hạt nhân nòng cốt. Nhiều CBCS tích cực tham gia sinh hoạt, sáng tác, biểu diễn trong các tổ chức hội chuyên ngành, là hội viên và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 (như Trung tá Trần Thanh Thủy, cán bộ Phòng Công tác chính trị, cùng nhiều đồng chí khác).

Thượng tá Đặng Thanh Thúy, Phó trưởng phòng Công tác chính trị (ngoài cùng bên phải), đại diện CATP Cần Thơ nhận Cờ chương trình nghệ thuật tốt tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng ANND.

Bên cạnh đó, nhiều CBCS được ghi nhận, tuyên dương vì có nhiều đóng góp vào sự phát triển văn hóa CAND nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026). Tiêu biểu như Đại úy Đoàn Chí Tường, Phó Đội trưởng Phòng Công tác chính trị và Trung tá Đặng Văn Phong, cán bộ Công an phường Tân An.

CATP Cần Thơ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026.

Từ lực lượng nòng cốt ấy, CATP chủ trì tổ chức thành công hơn 30 chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn và đời sống tinh thần của nhân dân. Đáng chú ý, hai chương trình nghệ thuật đặc biệt do CATP chủ trì biểu diễn, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng.

CBCS CATP Cần Thơ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện sinh động chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND nói chung, Công an Cần Thơ nói riêng. Những tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu hóa do chính CBCS thể hiện đã làm nổi bật tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tri ân các thế hệ đi trước và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.

﻿Trung tá Đặng Văn Phong, (cán bộ Công an phường Tân An) và Đại úy Đoàn Chí Tường (Phòng Công tác chính trị) được tôn vinh vì có nhiều đóng góp vào sự phát triển của văn hóa CAND.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề “Công an TP Cần Thơ chung tay vì bình yên cuộc sống - Vì hạnh phúc nhân dân”, chương trình vừa tạo không khí phấn khởi chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của thành phố, vừa gắn kết chặt chẽ với hoạt động an sinh xã hội khi Công an thành phố vận động Tập đoàn THACO trao tặng 1.000 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Đồng chí Trần Thanh Thủy, cán bộ Phòng Công tác chính trị (thứ tư từ phải sang), tham gia Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, CATP gặt hái nhiều thành tích tại các hội thi, liên hoan nghệ thuật cấp Bộ và khu vực, tiêu biểu như đạt 1 Giải A, 2 Giải B, 2 Giải C và Giải B toàn đoàn tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng ANND chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND tại Quảng Ninh.

Văn hóa Công an không chỉ hiện diện qua các hoạt động nghệ thuật hay phong trào đọc sách, mà còn là nền tảng vững chắc trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, chủ động lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực với hơn 110.000 tin, bài, video clip trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của ngành do CBCS CATP Cần Thơ biểu diễn.

Fanpage “An ninh Cần Thơ” tiếp tục phát huy hiệu quả kênh thông tin chính thống, thu hút đông đảo lượt xem, tương tác, góp phần định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử, văn hóa và đường lối của Đảng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Văn hóa không chỉ dừng lại ở các chương trình nghệ thuật hay các giải thưởng, mà đã thực sự thấm sâu, tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, bồi đắp nhân cách và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của từng người chiến sĩ.

Bước vào chặng đường mới, với nền tảng văn hóa vững chắc đã được gầy dựng, CATP Cần Thơ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để mỗi CBCS vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững sự bình yên cho từng mái nhà và đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương.