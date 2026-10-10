Công an Cần Thơ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Theo kế hoạch, đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, với 1.177 trường hợp là thân nhân liệt sĩ thuộc dòng họ ngoại nằm trong diện thu mẫu. Công an thành phố bố trí 7 điểm thu nhận mẫu tại Công an các xã: Mỹ Tú, Phú Lộc, Trần Đề, Tân Bình; Công an phường Vị Tân, Công an xã Trường Thành và Công an phường Hưng Phú.

Công an và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở TP Cần Thơ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi lại khó khăn đến lấy mẫu ADN.

Tại các điểm thu nhận, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an), đơn vị kỹ thuật lấy mẫu, lực lượng liên quan tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục cần thiết và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN theo đúng quy định. Công tác thu nhận được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng danh sách, hạn chế tối đa việc bỏ sót hoặc nhầm lẫn.

Để việc thu mẫu đạt hiệu quả, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp Công an các xã, phường chủ động rà soát, xác minh danh sách thân nhân thuộc diện thu mẫu; thông báo, vận động thân nhân tham gia đúng thời gian, địa điểm; hướng dẫn kê khai các phiếu thông tin cần thiết và chuẩn bị thẻ căn cước để phục vụ xác thực thông tin.

Công an TP Cần Thơ bố trí 7 điểm lấy mẫu trên địa bàn.

Công an cơ sở bố trí cán bộ trực tiếp phối hợp đưa đón, hướng dẫn thân nhân trong quá trình tham gia thu mẫu, nhất là đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc triển khai đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ là một dữ liệu phục vụ công tác khoa học, mà còn là thêm một cơ hội để kết nối thông tin, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đợt 2 có 1.177 trường hợp thân nhân liệt sĩ thuộc dòng họ ngoại nằm trong diện thu mẫu.

Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, Công an TP Cần Thơ tập trung triển khai các giải pháp, bảo đảm hoạt động thu nhận mẫu diễn ra chính xác, an toàn, khoa học, đúng quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ.