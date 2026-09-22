Công an Cần Thơ mang Tết Trung thu đến với trẻ em khó khăn

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Trường Tiểu học Thới Long (phường Thới Long). Chương trình đã mang đến một đêm hội nhiều sắc màu, tiếng cười và tình yêu thương dành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là những em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi phần quà Trung thu chứa đựng sự sẻ chia của CBCS Công an TP Cần Thơ đối với các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, các em thiếu nhi được hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: rước đèn, trống hội, múa lân và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Đội Văn nghệ Măng non Nhà Văn hóa thiếu nhi Ninh Kiều biểu diễn. Tiếng trống hội giòn giã, những chiếc lồng đèn lung linh sắc màu cùng những nụ cười hồn nhiên đã tạo nên một đêm hội đầy ắp niềm vui và những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Những phần quà được trao tặng tận tay các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Châu - Phân hiệu Vĩnh Châu 4 (TP Cần Thơ).

Niềm vui của đêm hội càng thêm trọn vẹn khi 150 phần quà Trung thu được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà gồm: bánh, sữa, tập, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm, tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm của các đơn vị dành cho các em. Mỗi món quà không chỉ góp thêm niềm vui của thiếu nhi, mà còn là lời động viên để các em thêm vững tin, nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Công an các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ tổ chức tặng quà Trung thu cho thiếu nhi, học sinh khó khăn trên địa bàn.

Mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, chương trình không chỉ thắp sáng những chiếc đèn trong đêm trăng rằm mà còn gửi gắm niềm tin vào những ước mơ đang lớn lên cùng các em. Từ những sẻ chia hôm nay, hy vọng mỗi em nhỏ sẽ có thêm động lực để chăm ngoan, học tốt, mạnh mẽ vươn lên và viết tiếp những ước mơ đẹp của mình.

Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, thể hiện trách nhiệm của Công an TP Cần Thơ, các đơn vị đồng hành trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

CBCS Công an TP Cần Thơ tặng quà trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em là con người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tại Trường Mầm non Ngã Năm - Phân hiệu Vĩnh Quới (phường Ngã Năm), tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ tổ chức trao 100 phần quà Trung thu tặng các em hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, sinh hoạt thiếu nhi, chương trình còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tội phạm mua bán người, đảm bảo TTATGT đường bộ…

Ngày 20/9, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ phối hợp Công an thành phố, tổ chức chương trình vui Trung thu với chủ đề “Sân chơi kết nối - Chạm tay yêu thương” cho 130 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em là con người khuyết tật. Chương trình gồm nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, như: trò chơi dân gian, đố vui, nghe tiểu phẩm tìm hiểu về chú Cuội - chị Hằng. Dịp này, Ban Tổ chức trao 130 phần quà Tết Trung thu, mỗi phần trị giá 600.000 đồng cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em là con người khuyết tật trên địa bàn thành phố.