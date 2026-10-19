Công an Cần Thơ kịp thời cứu sống một phụ nữ nhảy cầu Vàm Cống

Ngày 19.10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Cần Thơ) cho biết, lực lượng cán bộ của đơn vị vừa cứu sống một người phụ nữ nhảy từ cầu Vàm Cống xuống sông Hậu.

Cầu Vàm Cống, nơi nạn nhân nhảy xuống sông Hậu

Trước đó, vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 18.10, sau khi tiếp nhận tin báo có một phụ nữ vừa nhảy từ trên cầu Vàm Cống (phía bờ thuộc phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) xuống sông Hậu, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 do Trung tá Nguyễn Quang Huy làm Tổ trưởng, cùng Trung tá Hồ Chí Dũng, Thượng úy Lâm Duy Nhân… đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn.

Thời điểm này, dòng nước chảy xiết và trời tối khiến cho việc tìm kiếm nạn nhân vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cứu người, cùng sự phản ứng kịp thời và phối hợp chặt chẽ với người dân tại khu vực, Tổ công tác đã phát hiện và cứu vớt thành công nạn nhân đưa lên bờ.

Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị N. (37 tuổi, ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã sử dụng ca nô chuyên dụng để chuyển chị N. đến bệnh viện gần nhất tiến hành cấp cứu. Các ngành chức năng cũng xác minh nguyên nhân chị N. nhảy cầu.

Theo Trung tá Tiền Đăng Khoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, bên cạnh sự kịp thời, quyết đoán và dũng cảm của các chiến sĩ, sự hỗ trợ tích cực của người dân địa phương cũng góp phần quan trọng vào thành công của công tác cứu hộ. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng công an và bà con, nạn nhân đã được cứu hộ thành công giữa dòng sông Hậu rộng lớn trong đêm tối.