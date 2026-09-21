Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tòa án nhân dân Khu vực 2 liên quan hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này có đăng tải một số bài viết chứa thông tin được cho là không đúng sự thật, có nội dung ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và các thông tin có liên quan để làm rõ nội dung, nguồn đăng tải và hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án nhân dân khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình xét xử, bà Châu có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc. Sau khi không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, bà Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định của pháp luật mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải công khai một số bài viết liên quan vụ việc và những người liên quan.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Châu thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook nêu trên để đăng tải các nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định một số nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.