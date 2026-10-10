Công an Cần Thơ khởi tố 24 bị can trong vụ lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Các đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo tại thời điểm bị phát hiện. (Công an cung cấp)

Qua xác minh, Cơ quan điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng.

Theo thông tin điều tra, ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trên nền tảng trực tuyến.

Cụ thể, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play để tạo lòng tin, sau đó gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những thông tin, lời giới thiệu mang tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan và xác định đầy đủ các bị hại, phục vụ việc thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người bị hại và những người có thông tin liên quan đến vụ án.