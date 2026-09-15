Công an Cần Thơ hỗ trợ người dân đi lại an toàn trong triều cường

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, an toàn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ chỉ đạo các lực lượng chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tại những khu vực ngập sâu, giao thông phức tạp, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, sáng nay, mực nước tại Trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,20m, vượt mức báo động III 0,20m. Triều cường xuất hiện đúng thời điểm người dân đi làm, học sinh đến trường khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện lưu thông khó khăn; một số người phải dắt xe qua vùng ngập.

Các khu vực Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong và một số tuyến đường thuộc phường Bình Thủy chịu ảnh hưởng đáng kể. Trong đó, Cách Mạng Tháng Tám và Lê Hồng Phong nằm trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn Km0-Km7, đang được nâng cấp, mở rộng. Việc thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục tại khu vực cầu Bình Thủy khiến một số đoạn mặt đường bị thu hẹp, giao thông càng khó khăn khi triều cường dâng cao.

Lực lượng Công an phường hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội cùng công an các xã, phường tại khu vực bị ảnh hưởng đã chủ động triển khai lực lượng tại các điểm ngập.

Đặc biệt, lực lượng tập trung trong giờ cao điểm và thời điểm triều đạt đỉnh để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, đồng thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn khi qua khu vực nước sâu.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình triều cường, hạn chế đi vào các đoạn ngập sâu khi không thật sự cần thiết; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không cố điều khiển phương tiện qua khu vực không xác định được mặt đường.