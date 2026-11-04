Công an Cần Thơ đồng hành cùng trẻ em khó khăn đến trường

Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động chăm lo trẻ em hoàn cảnh khó khăn, như: trao học bổng; tặng sách vở, dụng cụ học tập, phương tiện đến trường; thăm hỏi, nhận đỡ đầu những trường hợp cần quan tâm. Các hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, rèn luyện.

Công an TP Cần Thơ tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Riêng trong tháng 10/2026, Công an các đơn vị, địa phương duy trì nhiều hoạt động thiết thực hướng đến trẻ em và thanh thiếu niên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, giao lưu và hưởng ứng chuyển đổi số, thu hút hơn 2.400 học sinh, sinh viên tham gia. Thông qua đó, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng, chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Công an phường Vị Tân với mô hình “Cùng em tiến bước đến trường”, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2026 - 2027 và tiếp tục đồng hành với các em trong những năm học tiếp theo. Hội Phụ nữ Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Cần Thơ ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu - Cùng em tiếp bước đến trường”, nhận đỡ đầu 1 học sinh tại xã Kế Sách.

Các hoạt động của Công an TP Cần Thơ nhằm tạo cho các em có cơ hội phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, Công an cơ sở lồng ghép các hoạt động vui chơi, giáo dục kỹ năng và tuyên truyền phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em. Những hoạt động này góp phần trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, tạo điều kiện phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Thực tế cho thấy, mỗi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều có những nhu cầu khác nhau. Có em thiếu điều kiện học tập, có em cần được chăm sóc sức khỏe, có em thiếu sự quan tâm của người thân hoặc gặp trở ngại về tâm lý, sự tự tin. Vì vậy, việc giúp đỡ cần xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn hình thức phù hợp, tránh chỉ tập trung vào những phần quà trước mắt mà thiếu sự theo dõi, chăm lo thường xuyên.

Tùy từng trường hợp, có thể hỗ trợ kinh phí học tập, sách vở, phương tiện đến trường, bảo hiểm y tế, nhu yếu phẩm hoặc kết nối các nguồn lực xã hội. Đối với những em có nguy cơ bỏ học, cần thường xuyên nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên và phối hợp tháo gỡ khó khăn. Với những trường hợp cần sự chăm sóc lâu dài, việc nhận đỡ đầu, duy trì hỗ trợ định kỳ là cách làm thiết thực.

Cùng với các mô hình hỗ trợ trực tiếp, việc tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cũng có ý nghĩa quan trọng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trường Văn hóa CAND III được thành lập đưa vào hoạt động, góp phần mở thêm cơ hội học tập cho học sinh thuộc đối tượng, đủ điều kiện tuyển sinh theo quy định tại khu vực ĐBSCL.

Đây là hướng chăm lo có ý nghĩa, giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện trong môi trường phù hợp. Bên cạnh việc tạo điều kiện học tập, công tác chăm lo trẻ em cần gắn với nhiệm vụ bảo vệ các em trước những nguy cơ trong đời sống.

Với tinh thần trách nhiệm, nhân văn, gần dân, CATP Cần Thơ tiếp tục chung tay với gia đình, nhà trường và cộng đồng chăm lo, bảo vệ trẻ em, để mọi em nhỏ đều có cơ hội phát triển toàn diện.