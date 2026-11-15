Công an Cần Thơ đồng hành, chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Từ những phần quà tiếp sức đến trường, những suất học bổng, công trình phục vụ học tập đến các chương trình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tiếp sức đến trường, nâng bước ước mơ

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ cho biết: “Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc chăm lo để các em được học tập, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa rất lớn, giúp các em có thêm điều kiện vượt qua thiếu thốn trong cuộc sống, tiếp tục đến trường nuôi dưỡng ước mơ về tương lai tốt đẹp hơn”.

Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị khánh thành công trình “Phòng máy tính cho em” tại Trường THCS Long Phú, xã Long Phú.

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Ban Giám đốc CATP Cần Thơ chỉ đạo triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ CATP phát huy vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với Công an đơn vị, địa phương đồng hành để xây dựng, tổ chức thực hiện nhiều chương trình thiết thực, hướng sự quan tâm đến những trường hợp thật sự cần được giúp đỡ.

Trong năm 2026, Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường”, giai đoạn 2023 - 2027, được CATP Cần Thơ thực hiện gắn với các phong trào thanh niên tình nguyện và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thông qua các cấp bộ Đoàn, CATP tổ chức hơn 100 hoạt động hướng về trẻ em, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; trao tặng hơn 2.500 phần quà, 600 suất học bổng, 40.000 quyển tập, 1.000 cặp học sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Công an 3 TP: Cần Thơ, Đà Nẵng và Huế bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại Trường Văn hóa CAND III.

Đằng sau những con số ấy là sự quan tâm dành cho những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Với một gia đình khó khăn, chiếc xe đạp có thể giúp con em thuận tiện hơn trên đường đến trường; những quyển tập, chiếc cặp hay suất học bổng góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập. Giá trị của những phần quà vì thế không chỉ nằm ở vật chất, mà còn là sự động viên, khích lệ để các em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Tân Bình, CATP đã trao tặng 50 cặp học sinh và 1.000 quyển tập cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Thuận Hòa, chương trình “Hành quân xanh” đã trao 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và những em có hoàn cảnh khó khăn, học tốt.

Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP Cần Thơ tặng quà trẻ em, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không chỉ hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, CATP còn huy động nguồn lực xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và học tập của trẻ em. Trong đó có công trình “Sân chơi cho em” trị giá 40 triệu đồng tại Trường Văn hóa CAND III và công trình “Phòng máy tính cho em” trị giá 100 triệu đồng tại Trường THCS Long Phú, xã Long Phú. Những công trình này góp phần bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi để học sinh vui chơi, rèn luyện thể chất, tiếp cận công nghệ thông tin và phát triển kỹ năng.

Thông qua sự kết nối, vận động của CATP, nhiều hỗ trợ còn được mở rộng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, điều kiện sinh hoạt. Điển hình là công trình thanh niên “Ngôi nhà 19/8” trị giá 60 triệu đồng, do Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Đô hỗ trợ, triển khai tại xã Thuận Hòa. Việc giúp gia đình ổn định nơi ở cũng góp phần tạo điều kiện để con em yên tâm học tập, phát triển.

Công an TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Đồng hành bằng trách nhiệm và tình thương

Nếu những suất học bổng, phần quà tiếp sức đến trường là sự hỗ trợ thiết thực trước mắt, thì các chương trình nhận đỡ đầu, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại mang ý nghĩa đồng hành lâu dài.

Xuất phát từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Phụ nữ CATP Cần Thơ vận động cán bộ, hội viên nhận chăm sóc, hỗ trợ những trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19 và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ 78 trẻ được hỗ trợ trong giai đoạn đầu, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mô hình “Mẹ đỡ đầu” nâng tổng số trẻ được nhận nuôi lên 103 em.

Công an TP Cần Thơ hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Trong thời gian triển khai chương trình, tổng nguồn lực hỗ trợ dành cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, phương tiện đi lại, dụng cụ học tập và các phần quà thiết yếu. Đáng chú ý, Ban Phụ nữ tham mưu Ban Giám đốc đưa 12 trẻ mồ côi thuộc mô hình “Mẹ đỡ đầu” vào học tại Trường Văn hóa CAND III, nơi các em có điều kiện được hỗ trợ học tập, ăn ở nội trú và sinh hoạt theo quy định.

Điều đáng trân trọng trong những hoạt động này chính là sự quan tâm không chỉ dừng lại ở việc trao tặng một khoản kinh phí hay một phần quà. Với những trẻ thiếu vắng tình thương, nhất là trẻ mồ côi, sự thăm hỏi, động viên thường xuyên cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình trưởng thành. Đó là sự sẻ chia, là điểm tựa tinh thần để các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, có thêm động lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Công an TP Cần Thơ vận động xây dựng nhà tặng gia đình khó khăn.

Cùng với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các mô hình như : “Tình thương cho em, hậu COVID”, “Em nuôi của Đoàn” và các hoạt động chăm lo trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới tiếp tục được duy trì. Sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ và Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ, hướng đến mục tiêu không để những hoàn cảnh khó khăn thiếu đi sự quan tâm, sẻ chia.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng cho biết thêm: "Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, tinh thần, CATP Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên. Trong năm 2026, CATP đã tổ chức trên 120 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng chống đuối nước và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ… thu hút hơn 3.000 thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Đây là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bởi lẽ, bên cạnh điều kiện học tập và sinh hoạt, các em còn cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh những hành vi xâm hại, những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội và không gian mạng.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, kết hợp với các chương trình tình nguyện, an sinh xã hội, CBCS Công an có thêm điều kiện gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, thanh thiếu niên; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Công an, gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục, bảo vệ thế hệ trẻ.

Những hoạt động này cũng thể hiện cách tiếp cận toàn diện trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em: không chỉ hỗ trợ khi các em gặp khó khăn mà còn chủ động tạo điều kiện, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phòng ngừa những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các em.

Bởi mỗi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương, được học tập và có cơ hội phát triển. Sự quan tâm dành cho các em hôm nay không chỉ giúp giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn góp phần vun đắp tương lai của mỗi gia đình, địa phương và đất nước.