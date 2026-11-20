Trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Phòng Hậu cần tham mưu trang cấp, điều chuyển phương tiện phù hợp, ưu tiên tăng cường điều kiện phục vụ công tác cho Công an cấp xã.

Thượng tá Đinh Tùng An, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ phát biểu tại lễ bàn giao phương tiện.

Đợt này, CATP bàn giao ô tô bán tải Mitsubishi được lắp đặt các thiết bị kỹ thuật phục vụ tuần tra kiểm soát cho 53 Công an xã, phường. Đồng thời, điều chuyển 21 ô tô từ Phòng Hậu cần và Công an các phường đang quản lý, sử dụng sang Công an các xã nhằm khai thác hiệu quả nguồn phương tiện hiện có, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở.

Thượng tá Đinh Tùng An, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ trao quyết định trang cấp phương tiện cho Công an các địa phương.

Việc trang cấp, điều chuyển phương tiện được thực hiện trên cơ sở nhu cầu công tác của từng đơn vị, góp phần nâng cao khả năng cơ động, chủ động triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn và kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh về ANTT. Đặc biệt, đối với các xã rộng, khoảng cách di chuyển lớn. Việc được bổ sung phương tiện tạo thuận lợi trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT và phục vụ nhân dân.

Đợt này CATP Cần Thơ trang cấp 53 xe bán tải và điều chuyển 21 ô tô cho Công an các xã, phục vụ bảo đảm ANTT địa bàn.

Thượng tá Đinh Tùng An, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ cho biết, việc trang cấp mới 53 ô tô và điều chuyển 21 ô tô lần này là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao khả năng cơ động, giúp CBCS chủ động trong công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh về ANTT ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự lễ bàn giao phương tiện.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Công an các địa phương tiếp nhận phương tiện phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Bộ Công an về quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm phương tiện được khai thác đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, bố trí cán bộ đủ điều kiện, có kinh nghiệm điều khiển phương tiện; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu.

Việc trang cấp, điều chuyển phương tiện lần này góp phần phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác của Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ.