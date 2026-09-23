Công an Cần Giờ cảnh báo thủ đoạn trộm cắp tại Lễ hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tại xã Cần Giờ diễn ra từ ngày 24-26.9.2026

Công an xã Cần Giờ, TP.HCM vừa thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm và khuyến cáo người dân, du khách chủ động phòng ngừa trong thời gian diễn ra Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM tại xã Cần Giờ năm 2026.

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tại xã Cần Giờ diễn ra từ ngày 24-26.9.2026 (nhằm ngày 14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, vui chơi, giải trí. Lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Giờ đến người dân và du khách.

Do các hoạt động lễ hội thường tập trung đông người, Công an xã Cần Giờ lưu ý đây cũng là thời điểm các loại tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.

Cảnh giác với trộm cắp, cướp giật

Theo Công an xã Cần Giờ, trộm cắp và cướp giật tài sản là loại tội phạm phổ biến nhất tại các sự kiện đông người. Với thủ đoạn móc túi, rạch giỏ xách, các đối tượng có thể đi theo nhóm từ 3-5 người, cố tình chen lấn, xô đẩy tại khu vực đông người để đánh lạc hướng. Trong lúc nạn nhân mất cảnh giác, đồng bọn nhanh chóng lấy điện thoại, ví tiền hoặc rạch túi xách rồi chuyền tay nhau tẩu tán tài sản.

Đối với hành vi cướp giật dây chuyền, trang sức, điện thoại, kẻ gian có thể lợi dụng lúc du khách tập trung theo dõi các nghi thức lễ hội, quay phim, chụp ảnh để áp sát từ phía sau, giật tài sản rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông hoặc lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Công an xã cũng lưu ý nguy cơ trộm cắp xe máy và tài sản trên xe tại các khu vực để xe tự phát, quá tải hoặc không có người trông coi. Các đối tượng có thể lợi dụng việc người dân dựng xe ven đường, thiếu cảnh giác để phá khóa, lấy trộm xe chỉ trong vài giây.

Cảnh giác với lừa đảo, trò chơi ăn tiền

Theo Công an xã Cần Giờ, tại các khu vực rìa lễ hội hoặc các điểm vui chơi, các đối tượng tổ chức các trò chơi ăn tiền mang tính chất may rủi. Chúng thường bố trí "chim mồi" giả làm khách chơi và liên tục trúng thưởng lớn để kích thích, dụ dỗ du khách tham gia đặt cược số tiền lớn rồi dùng các mánh khóe gian lận để chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn khác là lợi dụng nhu cầu lưu trú, ăn uống tăng cao trong dịp lễ hội để nâng giá hoặc lừa đảo dịch vụ. Các đối tượng có thể đóng vai trò trung gian, nhận tiền đặt cọc để giữ phòng khách sạn, homestay không có thật thông qua mạng xã hội rồi cắt liên lạc khi du khách đến nơi.

Chủ động phòng ngừa trộm cắp tại nhà

Công an xã Cần Giờ cũng khuyến cáo các gia đình chủ động bảo vệ tài sản khi rời nhà để tham gia lễ hội.

Lợi dụng thời điểm nhiều gia đình khóa cửa đi xem các hoạt động lễ hội, các đối tượng có thể dò la, xác định nhà vắng người rồi phá khóa, phá cửa để đột nhập, lấy trộm vàng, tiền mặt, máy tính và các tài sản có giá trị.

Công an xã đề nghị người dân kiểm tra kỹ cửa ra vào, khóa cửa, các vị trí có nguy cơ bị đột nhập trước khi rời nhà và chủ động thông báo cho người thân, hàng xóm khi phải vắng nhà trong thời gian dài.

Không chủ quan khi tham gia lễ hội

Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, Công an xã Cần Giờ đề nghị người tham gia lễ hội chấp hành các quy định của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng.

Người dân nên hạn chế mang theo nhiều tiền mặt hoặc trang sức có giá trị khi tham gia các hoạt động đông người. Điện thoại, ví tiền cần được cất giữ cẩn thận, ưu tiên để ở túi phía trước. Ba lô, túi xách nên đeo phía trước ngực và luôn nằm trong tầm quan sát.

Khi tham gia lễ hội, người dân cần chú ý xung quanh, tránh chen lấn, xô đẩy. Nếu bất ngờ bị va quẹt hoặc phát hiện nhóm người có biểu hiện cố tình chen lấn, áp sát bất thường, cần chủ động giữ khoảng cách và kiểm tra tài sản.

Đối với phương tiện, người dân nên gửi xe tại các bãi xe theo quy định của Ban Tổ chức hoặc những nơi có vé giữ xe và người trông coi rõ ràng. Không nên để xe tùy tiện ở lòng, lề đường và không để tài sản quan trọng trong cốp xe máy.

Khi phát hiện người có biểu hiện trộm cắp hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần bình tĩnh hô hoán, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an xã để được hỗ trợ, xử lý.

Công an xã Cần Giờ cũng đề nghị người dân không hút thuốc, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại những khu vực có nguy cơ cháy, nổ; không tự ý câu mắc, đấu nối hoặc sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn.

Khi xảy ra cháy, nổ, cần bình tĩnh báo động, nhanh chóng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nếu bảo đảm an toàn và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để được hỗ trợ.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tại Cần Giờ, người dân và du khách có thể liên hệ các số điện thoại sau khi cần hỗ trợ:

· Trực ban Công an xã Cần Giờ: 02838.740.275

· Ông Lê Đình Toàn, Trưởng Công an xã: 090.805.1974

· Ông Trần Thanh Quang, Phó Trưởng Công an xã: 093.753.2626

· Ông Trần Văn Chiến, Phó Trưởng Công an xã: 0939.930.930