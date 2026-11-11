Công an các xã, phường phía Đông Đắk Lắk chủ động phòng chống thiên tai mưa lũ

Mưa lớn trên diện rộng trong hai ngày qua đã khiến cho mực nước vùng hạ lưu một số con sông phía Đông tỉnh Đắk Lắk dâng cao, chảy xiết. Có nơi nước lũ từ các sông, suối chảy tràn qua mặt đường, chia cắt giao thông.

Với tinh thần chủ động hỗ trợ người dân địa phương phòng - chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, Công an các xã, phường đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ đơn vị, phối hợp các tổ an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân địa phương tăng cường kiểm tra các vùng trũng ven sông, ven suối có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, vùng ven biển khả năng xảy ra triều cường; kịp thời cảnh báo nguy hiểm, tích cực hỗ trợ người dân bằng nhiều biện pháp.

Nước lũ trên sông Kỳ Lộ ngập tràn một đoạn đường Tỉnh lộ 642 bên dưới cầu La Hai trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng Công an xã Xuân Lãnh – địa bàn miền núi tiếp giáp với xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn từ thượng nguồn đổ xuống dòng sông Cô và suối Kà Te, gây ngập tràn một đoạn đường liên thôn Hà Rai – Lãnh Vân. Từ chiều tối 11/11, trên quốc lộ 19C và một số tuyến giao thông nội xã đã có nhiều nơi ngập nước.

"Để phòng tránh xảy ra sự cố bất trắc, Công an xã Xuân Lãnh đã huy động các tổ công tác phối hợp tổ an ninh trật tự ở 9 thôn thiết lập rào chắn, đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ luân phiên thường trực tại những vị trí ngập nước để ngăn chặn người và các phương tiện đi qua nơi nguy hiểm. Trong đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo được quan tâm chú trọng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Hà Rai có 291 hộ gia đình gồm 1.057 người dân", Thượng tá Phan Thanh Bình chia sẻ thêm.

Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và phân công cán bộ, chiến sĩ thường trực tại những nơi mưa lũ ngập tràn.

Tại xã Đồng Xuân, mực nước trên sông Kỳ Lộ và sông Cô dâng cao khiến cho cầu Sông Cô trên tuyến đường tỉnh lộ 642 ở thôn Long Châu bị ngập nước, chia cắt giao thông. Nước trên các sông, suối khác cũng đã gây ngập một đoạn đường quốc lộ 19C qua địa phận thôn Long Thạch và một số tuyến đường nội xã ở thôn Triêm Đức, Long Hà, Phú Sơn. Đến chiều 11/11, Công an xã Đồng Xuân huy động nhân lực, phương tiện vận chuyển, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại 11 điểm mưa lũ ngập tràn, kiên quyết không để người và các loại phương tiện vượt qua những nơi mực nước dâng cao trên bề mặt cầu – đường.

Công an xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm và phân công cán bộ, chiến sĩ Công an thường trực tại những nơi mưa lũ ngập tràn qua đường giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Công an xã Hòa Xuân – địa bàn nằm ở vùng Đông Nam tỉnh Đắk Lắk, có đèo Cả và hầm đường sắt, đường bộ đèo Cả trên huyết mạch quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt, nối liền với xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa; ngoài Vũng Rô là nơi có hàng ngàn lồng bè thả nuôi tôm cá và cũng là nơi có nhiều tàu cá neo đậu, địa bàn xã này còn có nhiều vùng trũng, vùng ven hạ lưu sông Bàn Thạch... Do đó, Công an xã Hòa Xuân đã chủ động kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” khi có thông tin mưa lũ kéo dài; tiến hành kiểm tra các phương tiện tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ như ô tô, ca nô, áo phao, thuốc tây, vật tư y tế phục vụ sơ cứu… để sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk đưa phao cứu sinh, áo phao lên xe ô tô, ca nô trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND trong chiều nay 11/11, Thượng tá Nguyễn Văn Lai, Trưởng Công an xã Hòa Mỹ cho hay, mưa lớn từ thượng nguồn đổ xuống sông Bánh Lái, mực nước dâng cao, gây ngập cầu Bến Trâu nối liền hai thôn Xuân Mỹ với Lạc Chỉ. Công an xã Hòa Mỹ đã tổ chức chốt chặn hai đầu hiện trường. Những nơi nước cạn trên các đường thôn, cán bộ chiến sĩ Công an và tổ an ninh trật tự hướng dẫn hỗ trợ người dân đi qua, những nơi mực nước sâu kiên quyết ngăn chặn để phòng tránh hiểm họa có thể xảy ra. Đến 16h chiều nay 11/11/2026, mực nước trên sông Bánh Lái vẫn dưới mức báo động 1 nhưng với tinh thần không chủ quan mà luôn tạo thế chủ động, Công an xã Hòa Mỹ vẫn bám sát hiện trường cầu Bến Trâu; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát nhiều vùng trũng khác trong xã để có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời.

Công an xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk lập rào chắn ở hai đầu cầu Bến Trâu bị ngập nước, kiên quyết không cho người và các phương tiện qua lại.

Thông tin từ Trạm thủy văn Hà Bằng thuộc Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho hay, đến 16h chiều nay 11/11/2026 mực nước đo được trên sông Kỳ Lộ đã vượt mức báo động 2 là 0,55m. Do đó, ngoài việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân ở các vùng trũng thấp, nguy cơ lũ lụt, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, Công an xã Đồng Xuân huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đồng Xuân.

Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra áo phao, máy phát điện, thiết bị ca nô để sẵn sàng xung trận trong mưa lũ.

Trước đó vào chiều 9/11/2026, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có văn bản gửi đến cấp ủy, chính quyền các xã, phường cùng các cơ quan báo chí về tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống mưa lũ.

Văn bản này cũng dẫn thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo từ chiều 9/11 đến hết ngày 11/11/2026, khu vực phía Đông tỉnh tỉnh Đắk Lắk, gồm xã M'Đrắk và các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông Hòa... có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các cơ quan báo chí cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão, lũ lụt gây ra.