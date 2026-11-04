Công an các xã, phường ở Huế lan tỏa 'Ba nhất' từ những việc làm bình dị

Tận tình hỗ trợ người dân tìm lại tài sản

Là địa bàn nằm ở phía Bắc của TP Huế, sau sáp nhập địa giới hành chính, phường Kim Long có diện tích rộng, trên địa bàn có nhiều di tích như chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén và các cảnh quan, danh thắng tuyệt đẹp dọc đôi bờ sông Hương thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước đến tham quan.

Công an phường Kim Long, TP Huế trao trả tài sản cho bà Phan Thị Thanh Tâm sau khi điều tra làm rõ vụ trộm cắp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, thời gian qua, Công an phường Kim Long đã triển khai tốt các kế hoạch, giải pháp để đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn các lễ hội và hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra tại địa phương.

Đặc biệt, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Công an phường Kim Long đã huy động cán bộ, chiến sĩ (CBCS), phương tiện, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công an phường Kim Long hỗ trợ du khách tìm lại lắc vàng đánh rơi ở lễ hội

Song song với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, thời gian qua, lực lượng Công an phường Kim Long đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và du khách khi đã kịp thời hỗ trợ người dân tìm lại tài sản đánh rơi, mất cắp.

Gần đây nhất, vào giữa tháng 10/2026, bà Phan Thị Thanh Tâm (SN 1987, trú tại phường Hương Trà, TP Huế) đến Công an phường Kim Long trình báo về việc bị mất trộm tài sản. Theo trình báo, bà Tâm để tiền trong cốp xe mô tô BKS 75F1-21680 tại dãy nhà trọ số 57 Lý Nam Đế, phường Kim Long thì bị kẻ gian móc cốp lấy 4 triệu đồng.

Phát huy phong trào “Ba nhất”, Công an phường Kim Long nỗ lực đảm bảo ANTT, an toàn các sự kiện lễ hội ở địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Long nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và khẩn trương truy xét theo dấu vết. ​Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Kim Long nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Trần Hưng Việt (SN 1975, trú phường Hóa Châu, TP Huế) và thu hồi toàn bộ số tiền bị trộm để làm thủ tục trao trả lại cho bà Tâm. Nhận lại tài sản, bà Tâm xúc động viết lá thư cảm ơn gửi đến Công an phường Kim Long trước sự tận tụy và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của các cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1965, trú tại phường Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cùng người thân đến tham dự lễ hội điện Hòn Chén tại đình làng Hải Cát, phường Kim Long, TP Huế thì không may đánh rơi một chiếc lắc tay bằng vàng (1 cây vàng 999). Nhận tin báo, Công an phường Kim Long huy động CBCS Công an phường và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đang làm nhiệm vụ tại lễ hội khẩn trương xác minh thông tin, tìm kiếm tài sản cho nữ du khách.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Kim Long còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách. Nhờ vậy nên ít giờ sau, bà Lê Thị Kim Anh (trú tại Tổ dân phố Hương Thọ Bắc, phường Kim Long) đã trình báo cơ quan Công an về việc nhặt được chiếc lắc vàng và nhờ cơ quan Công an trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Công an phường Kim Long cho biết, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều lá thư cảm ơn của người dân, du khách gửi đến khi CBCS đơn vị đã khẩn trương truy xét làm rõ các đối tượng trộm cắp; xác minh, giúp người dân tìm lại tài sản đánh rơi. Những việc làm ấy không chỉ mang lại niềm tin cho nhân dân mà còn thể hiện tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng đơn vị.

Gần dân, giúp dân từ những việc làm ý nghĩa

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng Công an các xã biên giới A Lưới (TP Huế) cũng đã phát huy tinh thần xung kích, “vì nhân dân phục vụ” để thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa.

Nhiều vị trí hư hỏng trên tuyến đường giao thông được CBCS Công an xã A Lưới 5 tu sửa.

Tại địa bàn xã A Lưới 5, Công an xã A Lưới 5 đã phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động thiết thực như phát quang, thu gom rác, dọn vệ sinh tại khu vực Bia tưởng niệm xã A Lưới 5; vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan các tuyến đường trên địa bàn.

Đặc biệt mới đây, tuyến đường huyết mạch ở địa bàn xã nối từ QL49A dẫn vào trụ sở UBND xã A Lưới 5 dài hơn 1km đi qua khu vực đông dân cư và Trường mầm non A Lưới 5 bị xuống cấp, hư hỏng với nhiều vị trí “ổ gà”, “ổ voi”. Tình trạng này gây tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm đưa đón học sinh đến trường và vào ban đêm. Do đó, Công an xã A Lưới 5 đã xin hỗ trợ nhựa đường và kêu gọi CBCS trong đơn vị đóng góp kinh phí để san gạt nền đường, đổ nhựa đường, vá lại các vị trí mặt đường hư hỏng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Lưới 5 bám địa bàn cơ sở, hỗ trợ nhân dân tu sửa đường sá.

“Nhờ lực lượng Công an xã ra sức tu sửa, vá lại mặt đường nên giờ đoạn đường hư hỏng qua địa bàn thôn đã được khắc phục. Nhờ vậy mà việc đi lại của người dân, nhất là học sinh đến trường được đảm bảo an toàn, thuận lợi hơn. Người dân địa phương rất cảm kích trước những việc làm ý nghĩa của các đồng chí Công an xã”, ông Hồ Văn Hiền, người dân ở A Lưới 5 chia sẻ.

Thiếu tá Ngô Văn Thành, Trưởng Công an xã A Lưới 5 cho biết, ngoài các hoạt động kể trên, CBCS đơn vị còn phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ nhân dân. Điển hình như mới đây, Đại úy Lê Văn Phú và Trung úy Hồ Chí Lập cùng các CBCS Công an xã A Lưới 5 đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Đại úy Lê Văn Phú và Trung úy Hồ Chí Lập, Công an xã A Lưới 5 hiến máu tình nguyện.

Đại úy Lê Văn Phú, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã A Lưới 5 chia sẻ: “Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn, chúng tôi – những người CBCS Công an luôn phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội, sẵn sàng sẻ chia với nhân dân bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, việc hiến máu nhằm góp những giọt máu quý giá để chung tay sẻ chia với người bệnh, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng. Một đơn vị máu được trao đi có thể góp phần đem lại hy vọng cho một người đang cần được giúp đỡ”.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế tặng trang thiết bị cho Công an các xã biên giới A Lưới.

Để tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vào ngày 3/11, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế đã có buổi làm việc với Công an các xã biên giới A Lưới và xã Bình Điền.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã A Lưới.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu lực lượng Công an các xã biên giới ở A Lưới tiếp tục phát huy phong trào thi đua “Ba nhất”, phát huy vai trò là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân; chủ động kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời tích cực phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững bình yên địa bàn.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần CBCS Công an các xã vùng cao A Lưới, đồng chí Giám đốc Công an TP Huế đã trao tặng các trang thiết bị thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm điều kiện phục vụ nhiệm vụ của Công an các xã A Lưới tại địa bàn cơ sở.

Trong chuyến công tác, đồng chí Giám đốc Công an TP Huế đã thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã A Lưới, Bình Điền; thăm các đơn vị Bộ đội Biên phòng và động viên thầy cô giáo, học sinh tại hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3, A Lưới 4.