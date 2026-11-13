Công an các xã phía Đông Đắk Lắk trắng đêm hỗ trợ người dân vùng lũ lụt

Thượng tá Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết, xuyên đêm 12/11 cho đến sáng nay 13/11, gần 30 cán bộ, chiến sĩ đơn vị này vẫn thường trực tại những đoạn đường lũ lụt ngập tràn trên các tuyến giao thông nông thôn trong vùng trũng thấp ở các thôn Phú Khê Đông, Thạch Tuân, Hiệp Đồng, Phước Giang.

Xuyên đêm 12/11 đến sáng 13/11, Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk thường trực tại những vùng trũng ngập do lũ lụt để hướng dẫn, hỗ trợ người dân đi lại bảo đảm an toàn.

Tại những nơi đã giăng dây, đặt biển cảnh báo “Khu vực nước ngập sâu. Cấm người và các phương tiện đi lại”, nhưng vẫn có cán bộ, chiến sĩ giám sát xuyên đêm, kiên quyết ngăn chặn những người cố tình vượt lũ do chủ quan. Đến 4h40’ sáng nay 13/11, tại những nơi nước mới tràn nhẹ qua mặt đường, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Xuân vẫn đang tận tình hướng dẫn, hỗ trợ những người dân phải đi sớm để đến nơi làm thuê hoặc chở tôm, cá, gia cầm, rau quả đến chợ để bán.

4h40' sáng nay 13/11, các tổ công tác của Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vẫn bám sát những nơi ngập nước do lũ lụt để chủ động phòng ngừa hiểm họa có thể xảy ra.

Chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Xuân xuyên đêm bám sát những nơi lũ lụt, chủ động phòng ngừa những hiểm họa có thể xảy ra và sẵn sàng giúp đỡ người dân, nhiều người bày tỏ sự cảm phục về tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”

Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đưa cụ Phạm Chủng, 94 tuổi rời nhà có nguy cơ lũ lụt đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng 12/11, khi lũ lụt đang dâng lên, có nguy cơ gây ngập sâu nhiều thôn xóm, tiềm ẩn nhiều hiểm họa đối với người già neo đơn, Công an xã Hòa Thịnh khẩn trương rà soát, điều động tổ công tác vận hành xuồng dân sinh đến vùng ngập nước ở thôn Mỹ Xuân 1 để đưa cụ Phạm Chủng, 94 tuổi đến nơi tạm trú an toàn.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng Công an xã Suối Trai – một địa bàn miền núi ở phía Đông Đắk Lắk cho hay, xuyên suốt đêm qua cho đến sáng nay 13/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đơn vị này cùng các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân và người dân địa phương vẫn rà soát từng khu vực ở phía tả ngạn hạ lưu đập thủy điện Sông Ba Hạ để tìm kiếm dấu tích ông Hồ Văn Xuân (SN 1971, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Theo người thân, sáng 12/11, ông Xuân rời nhà đến khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ ở buôn Xây Dựng, xã Suối Trai để câu cá, nhưng nhiều khả năng đã bị nước cuốn nên mất tích từ 8h30’ sáng cùng ngày.

Công an xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk dò tìm dấu tích người đàn ông mất tích khi đi câu cá ở bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ.

Video ghi lại hình ảnh Công an, Ban Chỉ huy quân sự và dân quân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm dò tìm dấu tích người đàn ông mất tích khi đi câu cá ở bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ.

Trước và trong thời điểm mưa lũ, Công an các xã Tây Hòa, Ô Loan, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Tuy An Đông… cùng các tổ an ninh trật tự, dân quân cũng đã chủ động rà soát, giăng dây, lắp đặt biển cảnh báo cấm người và các phương tiện đi lại ở những đoạn đường lũ lụt tràn qua.

Những việc làm của Công an các xã, phường phía Đông Đắk Lắk giữa vùng mưa lũ trong ba ngày qua dù rất bình dị nhưng đã để lại trong lòng người dân địa phương những dấu ấn tốt đẹp, minh chứng sinh động, rõ nét hành động gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Trong sáng nay 13/11, khu vực phía Đông Đắk Lắk đã ngớt mưa, cùng với việc thực thi nhiệm vụ bảo đảm ổn định an ninh trật tự, Công an các xã, phường vẫn bám sát những nơi vẫn còn đang ngập nước để ngăn chặn hiểm họa, phòng ngừa tai nạn và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.